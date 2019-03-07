«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» покажут в Курске

10 марта в 13:00 в драмтеатре имени А. С. Пушкина в рамках проекта «Кино в театре» пройдет очередной кинопоказ.

Аннотация к фильму. Сюжет разворачивается за считанные дни до нового года. Время в полицейском участке «Барвиха Северное» течет размеренно и уныло, начальство даже подумывает закрыть отделение, так как участковые практически не раскрывают дел. Чтобы спасти родной отдел, полицейский с Рублевки Гриша Измайлов вынужден пойти на крайние меры: ограбить банк. Он рассчитывает, что его коллеги легко раскроют это дело и деньги вернут обратно. Но все идет не так, как задумал Гриша.

Кроме того, на Театральной площади будут проходить главные общегородские гулянья «Широкая масленица», а в фойе театра в рамках одноименного тематического мероприятия гостей проекта ждет выставка-ярмарка самобытных сувениров и сладкой продукции «Масленичные потешки» от Ольги Шитиковой - мастера народной игрушки, автора проекта «Домашний свечной заводик» и руководителя мастерской народных кукол и оберегов на заказ «Сорока-лелека». Она представит свои крафтовые свечи, созданные специально для Масленицы, уникальные сувениры ручной работы, сладкие праздничные пряники, игрушки, среди которых будут даже куколки-брошки.

Как сообщает Курскоблкиновидеофонд, перед фильмом на экране в честь 8 Марта зрители увидят ролик, посвященный загадочной и невероятно родной Ирине Муравьевой. Народная артистка РФ около месяца назад отметила свое 70-летие.