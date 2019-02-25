Кинофестиваль «Сталкер»: подробная программа

Сегодня, 25 февраля, в 19:00 в кинотеатре «Юность»‎ открывается фестиваль «Сталкер»‎. Картину «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» представит режиссер Александр Хант. Кроме того, у фестиваля появились дополнительные площадки.

26 февраля в 18:00

Арт-пространство «Луна» (ТЦ «Манеж», 4-й этаж) − показ художественных короткометражных фильмов.



27 февраля в 19:00

Bananas Bike & Bar (Мирная ул., 41) − премьера художественного фильма «Потерянный остров».



28 февраля в 18:00

Курская картинная галерея им. А. А. Дейнеки − показ документальных короткометражных фильмов.



1 марта в 18:00

Кинотеатр «Неон», г. Курчатов, Коммунистический пр., 35 − премьера художественного фильма «Звезды», творческая встреча с продюсером фестиваля Игорем Степановым.

