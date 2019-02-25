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Кинофестиваль «Сталкер»: подробная программа

Сегодня, 25 февраля, в 19:00 в кинотеатре «Юность»‎ открывается фестиваль «Сталкер»‎. Картину «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» представит режиссер Александр Хант. Кроме того, у фестиваля появились дополнительные площадки.

26 февраля в 18:00 
Арт-пространство «Луна» (ТЦ «Манеж», 4-й этаж) − показ художественных короткометражных фильмов. 

27 февраля в 19:00 
Bananas Bike & Bar (Мирная ул., 41) − премьера художественного фильма «Потерянный остров». 

28 февраля в 18:00 
Курская картинная галерея им. А. А. Дейнеки − показ документальных короткометражных фильмов. 

1 марта в 18:00 
Кинотеатр «Неон», г. Курчатов, Коммунистический пр., 35 − премьера художественного фильма «Звезды», творческая встреча с продюсером фестиваля Игорем Степановым.
 

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Автор: Юлия
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