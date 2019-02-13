Семейную анимацию покажут в Курске

17 февраля в рамках проекта «Кино в театре» в драмтеатре представят анимацию «Принцесса и дракон».

Исполнение заветной мечты маленькой девочки – попасть в самую настоящую сказку. Маленькая мечтательница Варвара при странных обстоятельствах находит волшебную книгу, которая отправляет ее в Страну Чудес. Там, конечно, нельзя обойтись без приключений. На своем пути Варвара встречает дружелюбного Дракона, с которым ей предстоит спасти Страну Чудес. Когда план действий уже составлен, дело за малым – успеть вернуть домой к завтраку.

Героев озвучат Ани Лорак, Ирина Киреева, Сергей Смирнов, Василий Дахненко, Диомид Виноградов, Константин Кожевников, Данила Щебланов, Лина Иванова, Элиза Мартиросова, Варвара Чабан.

Премьера мультфильма, режиссером которого является Марина Нефедова, состоялась 23 августа прошлого года.

Предсеансовое мероприятие в Курске состоится в 12:30, а показ начнется в 13:00. Возрастная категория: 6+.

Билеты в кассах драмтеатра и филармонии. Справки по телефонам: 52-98-20, 70-30-79.

По материалам KurskTV.ru



