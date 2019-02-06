В Курском драмтеатре покажут фильм с участием Ивана Охлобыстина

В фильме сыграли Риналь Мухаметов, Иван Охлобыстин, Илья Рязанов, Виктория Соловьева, Ян Цапник, Ирина Пегова, Ирина Безряднова, Николай Ковбас. Режиссеру Михаилу Расходникову удалось передать трогательные нотки тяжелого сюжета и жизненных ситуаций.

У Саши Ковалева тяжелое врожденное заболевание. Но его отец решает относиться к сыну, как к самому обычному ребенку, внушая чаду, что это не болезнь, а лишь «временные трудности». Казалось бы, самые простые вещи: одеться, поесть, спуститься и подняться по лестнице подъезда доставляют Саше большие проблемы и занимают долгие часы. В школе над ним постоянно издеваются сверстники. Спустя время болезнь и мучения отступают. Но у мальчика в душе остался осадок и ненависть к родителю. Жизнь предоставляет сыну уникальный шанс поквитаться с отцом.

Возрастное ограничение: 12+. Справки по телефонам: 52-98-20, 70-30-79.

По материалам KurskTV.ru