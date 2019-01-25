В Курске состоится показ короткометражных фильмов ВГИК

В рамках киноклуба «Другое кино в библиотеке» 26 января, в 16:00 в Курской областной научной библиотеке имени Н. Н. Асеева в целях поддержки и популяризации Международного фестиваля молодежных короткометражных фильмов ВГИК пройдет показ пяти студенческих работ из его программы, объединенных творческой группой Курского кинофонда в подборку «ЭХО ВГИКа».

Программа «ЭХО ВГИКа»

- «Точка бифуркации» (детектив, триллер, режиссер – Леонид Гардаш. Россия, ВГИК, мастерская Владимира Хотиненко. Призы 38-ого фестиваля ВГИК: за лучшую кинопрограмму, зрительских симпатий).

Зачастую мы, сами не зная того, совершаем поступки, которые приводят к неожиданным и подчас катастрофическим последствиям. Теория хаоса предполагает, что точка бифуркации – это такое состояние системы, когда самое малое воздействие может привести к кардинальной смене установившегося режима работы. В жизни человека это момент или точка перелома, которая в корне меняет его судьбу. Шуточный розыгрыш стал для главных героев фильма – двадцатилетнего Артема и, умудренного опытом, капитана полиции - их личной «точкой бифуркации».

- «Калифорния» (драма, режиссер – Дастан Мадалбеков. Россия, ВГИК, мастерская Владимира Меньшова. Приз 38-го фестиваля ВГИК за лучшую кинопрограмму).

Это современная история Московского парня, который увлекается рэпом. Его родители – мигранты из Средней Азии, точнее из Киргизии, но герой родился и вырос в Москве, потому он далек от традиций предков и любви к своей национальности. Парень мечтает улететь в Калифорнию, а отец хочет «вернуть» сына к Родине.

- «Девочка и Дерево желаний» (сказочная мелодрама, режиссер – Александра Лупашко, Россия, ВГИК, мастерская В. В. Меньшова. Призы 38-го фестиваля ВГИК: за лучшее исполнение женской роли, за лучшую работу звукорежиссера).

Cказочная история про Женю, девочку пяти лет, которая отправляется в невероятное путешествие к Дереву желаний, чтобы вернуть внимание родителей.

- «Айгерим» (притча, реж. Малика Мухамеджан, Россия, ВГИК, мастерская А. А. Эшпая. Диплом 38-го фестиваля ВГИК «За стирание грани между игровым и документальным кино»).

История без слов. Все 18 минут картины построены на восприятии звуков. Старик одиноко живет только своей работой, он стрелочник в отдаленной казахской степи. Единственное время, когда он чувствует себя счастливым - это ночь, когда он спит, и ему снится прекрасная девушка. Однажды недалеко от железной дороги старик видит автомобиль, внутри которого оказывается девушка из его снов.

- «Выпуск-97» (документально-игровой фильм, режиссер – Роберт Костарев Россия, ВГИК, мастерская Ю. М. Беленького, В. С. Калинина).

Посвящен последнему поколению двадцатого века. Рассказы и воспоминания ребят, выросших на стыке веков.

По материалам БезФормата