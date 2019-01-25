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В Курске состоится показ короткометражных фильмов ВГИК

В рамках киноклуба «Другое кино в библиотеке» 26 января, в 16:00 в  Курской  областной научной библиотеке  имени Н. Н. Асеева в целях поддержки и популяризации Международного фестиваля молодежных короткометражных фильмов ВГИК  пройдет показ пяти  студенческих работ из его  программы,  объединенных творческой группой Курского кинофонда  в подборку  «ЭХО ВГИКа».   

Программа «ЭХО ВГИКа» 

- «Точка бифуркации»  (детектив, триллер,  режиссер – Леонид  Гардаш.  Россия, ВГИК, мастерская Владимира Хотиненко.  Призы  38-ого фестиваля ВГИК:  за лучшую кинопрограмму,  зрительских симпатий). 

Зачастую мы, сами не зная того, совершаем поступки, которые приводят к неожиданным и подчас катастрофическим последствиям. Теория хаоса предполагает, что точка бифуркации – это такое состояние системы, когда самое малое воздействие может привести к кардинальной смене установившегося режима работы. В жизни человека это момент или точка перелома, которая в корне меняет его судьбу. Шуточный розыгрыш стал для главных героев фильма – двадцатилетнего Артема и, умудренного опытом, капитана полиции - их личной «точкой бифуркации». 

- «Калифорния»  (драма,  режиссер – Дастан  Мадалбеков. Россия,  ВГИК,    мастерская  Владимира Меньшова.  Приз  38-го фестиваля ВГИК за лучшую кинопрограмму). 

Это современная история Московского парня, который увлекается рэпом. Его родители – мигранты из Средней Азии, точнее из Киргизии, но герой родился и вырос в Москве, потому он далек от традиций предков и любви к своей национальности. Парень мечтает улететь в Калифорнию, а отец хочет «вернуть» сына к Родине. 

- «Девочка и Дерево желаний»  (сказочная мелодрама,  режиссер – Александра Лупашко,  Россия, ВГИК,  мастерская В. В. Меньшова.  Призы  38-го фестиваля ВГИК:  за  лучшее исполнение женской роли, за лучшую работу звукорежиссера).   

Cказочная  история про Женю, девочку пяти лет, которая отправляется в невероятное путешествие к Дереву желаний, чтобы вернуть внимание родителей. 

- «Айгерим»  (притча,  реж. Малика  Мухамеджан,  Россия, ВГИК,  мастерская А. А.  Эшпая.  Диплом  38-го фестиваля ВГИК «За стирание грани между игровым и документальным кино»).   

История без слов. Все 18 минут картины  построены  на восприятии звуков.  Старик  одиноко  живет только своей работой, он стрелочник в отдаленной казахской степи. Единственное время, когда он чувствует себя счастливым - это ночь, когда он спит, и ему снится прекрасная девушка. Однажды недалеко от железной дороги старик видит автомобиль, внутри которого оказывается девушка из его снов. 

- «Выпуск-97»  (документально-игровой фильм,  режиссер – Роберт Костарев  Россия, ВГИК, мастерская  Ю. М. Беленького, В. С. Калинина).     

Посвящен последнему поколению двадцатого века. Рассказы и воспоминания ребят, выросших на стыке веков.   

По материалам БезФормата

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Автор: Юлия
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