В Курске пройдет киноквартирник на Зеленой

30 января гостей вечера ждет киношное, но такое реалистичное, со вкусом черно-белой пленки и авторской песни восхождение в горы.

В 19:00 - выступление Ирины Карачевцевой и музыкального проекта «Кащенко». После перерыва покажут приключенческий фильм Станислава Говорухина «Вертикаль» (1967).

По доброй традиции на киноквартирнике будут печенье и чай. Входная плата - от 50 рублей. Запись в личные сообщения организаторам или по телефону: 52-98-20.

По материалам KurskCity