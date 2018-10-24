Курский кинофонд приглашает на «Ночь искусств»

— В 18:00 акция начнется с экскурсии по потаенным уголкам здания, где «живут» фильмы, которым почти 50 лет. Гости познакомятся с необычными машинами — фильмоукладчиком, конвейером для транспортировки яуфов и фильмореставрационной установкой. Куряне увидят, как уживается 888 фильмокопий в фильмобазе и узнают, сколько лет ее самой старой киноленте, — рассказали в кинофонде.

Завершится акция показом подборки малоизвестных советских мистических мультфильмов. Вход на мероприятие — свободный, но количество мест ограничено. Запись по телефону: (4712) 52-98-20.

«Ночь искусств» — ежегодная акция, которую по всей России проводят музеи, театры и библиотеки. Все желающие получают возможность бесплатно посетить тематические акции и познакомиться с культурным наследием своей страны.

По материалам РИА «Курск сегодня»