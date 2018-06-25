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В Курске установили «Книжную башню»

Оказывается, в башнях живут не только принцессы, но и книги. В парке «Боева дача» открыли место для буккроссинга – свободного обмена книг. Башню сделали из дерева высотой в два с половиной метра. Из «кормушки знаний» можно бесплатно взять книгу — прочитать — и вернуть обратно. Этакая библиотека, только под открытым небом и без всяких карточек.

После открытия «Книжной башни» прошли публичные чтения поэзии, выступление артистов Драмтеатра, литературно-драматургическая викторина и книгообмен. Башню на благотворительной основе создала мастерская ForestROOM.

«Я уверен, что это важный проект. Наши творческие друзья и коллеги с таким энтузиазмом взялись нам помогать, чтобы сооружение появилось в городе. Создание «Книжной башни» позволит сформировать тенденцию на уличное искусство, и классные идеи соединятся в некоторую общность», — прокомментировал Иван Звягин, председатель КРОО КПО «Возрождение».

По материалам интернет-журнала «Морс».

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Автор: Полина
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