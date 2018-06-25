В Курске установили «Книжную башню»

Оказывается, в башнях живут не только принцессы, но и книги. В парке «Боева дача» открыли место для буккроссинга – свободного обмена книг. Башню сделали из дерева высотой в два с половиной метра. Из «кормушки знаний» можно бесплатно взять книгу — прочитать — и вернуть обратно. Этакая библиотека, только под открытым небом и без всяких карточек.