В Курске установили «Книжную башню»
Оказывается, в башнях живут не только принцессы, но и книги. В парке «Боева дача» открыли место для буккроссинга – свободного обмена книг. Башню сделали из дерева высотой в два с половиной метра. Из «кормушки знаний» можно бесплатно взять книгу — прочитать — и вернуть обратно. Этакая библиотека, только под открытым небом и без всяких карточек.
После открытия «Книжной башни» прошли публичные чтения поэзии, выступление артистов Драмтеатра, литературно-драматургическая викторина и книгообмен. Башню на благотворительной основе создала мастерская ForestROOM.
«Я уверен, что это важный проект. Наши творческие друзья и коллеги с таким энтузиазмом взялись нам помогать, чтобы сооружение появилось в городе. Создание «Книжной башни» позволит сформировать тенденцию на уличное искусство, и классные идеи соединятся в некоторую общность», — прокомментировал Иван Звягин, председатель КРОО КПО «Возрождение».
По материалам интернет-журнала «Морс».
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