Курянка выпустила книгу о воспитании детей
Курская поэтесса, журналист и молодая мама Елена Вострикова выпустила собственную книгу «Мама, ругай меня тихо».
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Фото: Семья.ТВ
— Моя книга — о любви и надеждах и о том, как это сохранить, — так описывает свою работу сама автор. Искреннее, непринужденно и местами с юмором девушка рассказывает о сложностях, с которыми сталкивается молодая мама. Само издание проиллюстрировано рисунками маленького сына Всемира — главного героя и источника вдохновения.
У Елены Востриковой много хобби, связанных с творчеством. Девушка работала журналистом, много лет пишет стихотворения, ведет дневник, а еще увлекается посткроссингом — обменом письмами с жителями других стран. Но, как сама признается, идеи написать полноценную книгу у нее не было — помог случай.
В социальной сети Елена присоединилась к писательскому онлайн-марафону. Перед его участниками стояла амбициозная задача — за три месяца создать произведение в стиле нон-фикшн. Курянка решила испытать себя и приняла вызов.
— Самое сложное было выбрать тему и заставить себя поверить в то, что это будет кому-то нужно и интересно. Но, честно говоря, моя тема сама пришла ко мне, — говорит Елена. — Я, начинающая мама и отчаянная домохозяйка, поняла, что нужно рассказать о своем, личном опыте, но так, чтобы это действительно принесло пользу другим.
Сама Елена, признается, что по натуре очень очень эмоциональная и вспыльчивая. Но, если раньше просто считала это особенностями характера, то потом решила работать над собой.
— Особую актуальность это все приобрело с появлением в семье сына. Вот уж перед кем точно не хочется полыхать огнем, как дракон, — делится автор.
Книга по всех смыслах слова писалась в соавторстве с Всемиром. Кстати, именно трехлетний малыш и придумал ее название.
— В тот момент я работала над очередной главой. В ней рассказывала о том, как мы с ребенком обоюдно учимся спокойно решать вопросы, применяем на практике технику «стоп-слов» и «коробки для гнева». Смысл в том, что дети должны нам немного помогать с самоконтролем, например, говорить так называемые стоп-слова, у всех они свои. Мой сын по уговору должен был говорить: «Мама, не кричи, пожалуйста, говори спокойно». Всемир выдал фразу по-своему: «Мама, ругай меня тихо, ласково». Фраза так всем понравилась, что превратилась в название для книги.
Работая над изданием, Елена опрашивала добровольцев, изучала труды известных психологов, а еще, по признанию самой девушки, старалась пробудить в себе собственные детские воспоминания.
Книгу сопровождают рисунки — все они также авторства Всемира. Сегодня издание можно приобрести в интернете на крупнейших торговых площадках. Также Елена планирует отправить книгу в издательства и начать работу над новой. Задумка для этого уже есть.
Кстати, своего рода проба пера на литературном поприще у Елены была в 2016 году. Тогда курянка выпустила небольшую книгу стихотворений, поэм и коротких рассказов, посвященных собственным снам.
По материалам ИА «Курск сегодня».
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