Курянка выпустила книгу о воспитании детей

— Моя книга — о любви и надеждах и о том, как это сохранить, — так описывает свою работу сама автор. Искреннее, непринужденно и местами с юмором девушка рассказывает о сложностях, с которыми сталкивается молодая мама. Само издание проиллюстрировано рисунками маленького сына Всемира — главного героя и источника вдохновения.

У Елены Востриковой много хобби, связанных с творчеством. Девушка работала журналистом, много лет пишет стихотворения, ведет дневник, а еще увлекается посткроссингом — обменом письмами с жителями других стран. Но, как сама признается, идеи написать полноценную книгу у нее не было — помог случай.

В социальной сети Елена присоединилась к писательскому онлайн-марафону. Перед его участниками стояла амбициозная задача — за три месяца создать произведение в стиле нон-фикшн. Курянка решила испытать себя и приняла вызов.

— Самое сложное было выбрать тему и заставить себя поверить в то, что это будет кому-то нужно и интересно. Но, честно говоря, моя тема сама пришла ко мне, — говорит Елена. — Я, начинающая мама и отчаянная домохозяйка, поняла, что нужно рассказать о своем, личном опыте, но так, чтобы это действительно принесло пользу другим.

Сама Елена, признается, что по натуре очень очень эмоциональная и вспыльчивая. Но, если раньше просто считала это особенностями характера, то потом решила работать над собой.

— Особую актуальность это все приобрело с появлением в семье сына. Вот уж перед кем точно не хочется полыхать огнем, как дракон, — делится автор.

Книга по всех смыслах слова писалась в соавторстве с Всемиром. Кстати, именно трехлетний малыш и придумал ее название.