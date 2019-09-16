В Курске пройдет выставка русской живописи из Отдела личных коллекций ГМИИ

20 сентября в Курской государственной картинной галерее имени Дейнеки откроется выставка картин русских художников из собрания Отдела личных коллекций Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ). Организаторы — ГМИИ, Курская картинная галерея и Культурная платформа АРТ-ОКНО.

В экспозицию войдут 38 произведений Боровиковского, Перова, Боголюбова, Шишкина, Щедрина, Репина, Кончаловского, Гончаровой, Петровичева, Туржанского, Переплетчикова и других русских художников XVIII–XX веков.

Выставка даст представление о различных этапах развития отечественного изобразительного искусства: от портретов XVIII века, реалистической живописи передвижников, ретроспективных полотен мирискусников до композиций авангардистов начала ХХ века. Она продлится до 10 ноября.

По материалам Colta.ru