В Курске открылась выставка «Ну и что?»

В галерее «АЯ» начала работу выставка картин «Ну и что?» автора под псевдонимом Mona Zet. При этом, сама художница пришла на вернисаж в маске и не стала давать комментарии по поводу своих работ.

— Автор этой выставки — тот человек, который привел меня в театр. Когда-то давно я встретил ее на площади Перекальского и спросил, чем она занимается. Она ответила, что работает в театре. Я спросил, а нет ли какой-нибудь вакансии, — рассказал Олег Радин в интервью 46 ТВ.

Позднее Олег Радин вместе с автором трудились в драмтеатре. Кстати, по стилю эти два художника в чем-то схожи — оба создают картины, близкие к абстракционизму. Авторы даже думали о совместной выставке.

— В отличие от моих «тяжелых» работ, здесь действительно легкость. Это своего рода призыв: «Хватит зиме быть, пусть весна будет на улице», – прокомментировал Олег Радин.

Экспозиция будет действовать до 14 февраля.

По материалам РИА «Курск сегодня»