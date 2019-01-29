В Курске откроется выставка художников-модернистов

В Курском краеведческом музеее 6 февраля начнет работу выставка «Золотой поцелуй», объединившая работы трех знаменитых художников-модернистов – Густава Климта, Анри де Тулуз-Лотрека и Альфонса Мухи.

Каждый из этих художников по-своему гениален, а их работы, собранные в рамках одной экспозиции, наглядно продемонстрируют всю суть стиля модерн.

На выставке будут представлены семьдесят репродукций картин в технике «жикле», постеров и рисунков художников, снабженных описанием сюжетов и историей создания каждой картины.

Посмотреть на работы можно будет до 31 марта.

По материалам БезФормата