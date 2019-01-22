В Курске открылась выставка монохромной графики и черно-белой фотографии
В выставочном зале КТЦ «Звездный» можно познакомиться с произведениями разных жанров и направлений. Областная выставка «Вдохновение» собрала в едином экспозиционном пространстве монохромные рисунки тушью, карандашом, углем и соусом.
К примеру, мантуровский художник Виктор Толмачев пишет работы графитном карандашом и соусом, а Александр Тененев из Черемисиновского района - фломастером. В экспозицию вошли не только случайные, но и постановочные графические и фотокомпозиции. Всего представлено около 150 работ в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта.
Принципиальным требованием организаторов мероприятия стало ограничение художников в хроматической гамме: общая цветовая концепция создана игрой белого и черного тонов.
Выставка продлится до 10 февраля. Вход свободный.
Фото: Анна Клен
По материалам БезФормата
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