В Курске покажут спектакль «С поцелуями в глаза»

24 января, в 20:00 в Арт-клубе БАРRe жителям города представят спектакль-путешествие, своеобразное road movie, путешествие к смерти, к вечной жизни, инобытию, путешествие через чистую поэзию любви. Но такой любви, о которой говорить не принято.

Аист Сергеев создал по повести Аиста Сергеева «Овсянки» утопию, основанную на любви, не небесной, но земной, которая постепенно погружает в псевдоритуальное забытье, медитативный транс.

Переизбыток любви человеческой в совокупности с печальным обрядом посвящения в смерть ткут единое полотно магии реальной повседневности. Но, несмотря на жирную линию смерти, в итоге хочется жить и любить.

Возрастное ограничение: 18+.

По материалам KurskCity