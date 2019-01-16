В галерее имени Дейнеки новая выставка

Картинная галерея приглашает взглянуть на экспозицию «В новом свете». Она продолжает идеи выставки «Вокруг света», которая экспонировалась здесь в начале 2018 года. Лейтмотив живописных произведений – свет в его различных вариациях «Закатов», «Сумерек» и «Рассветов».

Кроме того, для зрителя в новом свете предстанет несколько работ, прежде анонимных, но теперь получивших более точную интерпретацию сюжета и, если не имя автора, – то время и круг возникновения.

Также в галерее можно будет увидеть около 60 произведений XVII—XX столетий европейских, русских и советских мастеров. Это и любимые зрителем произведения Василия Поленова, Ефима Чепцова, и Юрия Пименова. А также будут представлены редко выставляемые картины Пьетро Беллотти, Николая Кошелева и других художников.