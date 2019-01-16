В галерее имени Дейнеки новая выставка
Картинная галерея приглашает взглянуть на экспозицию «В новом свете». Она продолжает идеи выставки «Вокруг света», которая экспонировалась здесь в начале 2018 года. Лейтмотив живописных произведений – свет в его различных вариациях «Закатов», «Сумерек» и «Рассветов».
Кроме того, для зрителя в новом свете предстанет несколько работ, прежде анонимных, но теперь получивших более точную интерпретацию сюжета и, если не имя автора, – то время и круг возникновения.
Также в галерее можно будет увидеть около 60 произведений XVII—XX столетий европейских, русских и советских мастеров. Это и любимые зрителем произведения Василия Поленова, Ефима Чепцова, и Юрия Пименова. А также будут представлены редко выставляемые картины Пьетро Беллотти, Николая Кошелева и других художников.
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Неаполитанский художник первой половины XVII века. Св. Екатерина Александрийская
Как отмечают организаторы, выставка должна увлечь зрителя поиском ассоциаций и собственной интерпретацией сюжетов. Она будет интересна для широкой публики и семейного просмотра. Показ продлится до марта 2019 года.
По материалам РИА «Курск сегодня»
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