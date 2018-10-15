В Курском краеведческом музее пройдет «Ночь искусств»

Программа «Ночи искусств»:

13:00 — мастер-класс по изготовлению сувенирного мыла и росписи по дереву в технике федоскинской лаковой миниатюрной живописи.

15:00 — мастер-класс по декорированию новогоднего шарика.

17:00 и 18:00 — тематические вечера «Ничто на земле не проходит бесследно…».

В день проведения акции основная экспозиция музея будет открыта для посетителей до 16:30.

Также к акции «Ночь искусств» присоединится курский музей археологии.

По материалам РИА «Курск сегодня»