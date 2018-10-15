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В Курском краеведческом музее пройдет «Ночь искусств»

4 ноября с 13:00 до 19:00 областной краеведческий музей присоединится к всероссийской акции. Днем для гостей организуют творческие мастер-классы, а вечером будет представлена музыкальная программа «Ничто не земле не проходит бесследно…» с участием солистов филармонии

Программа «Ночи искусств»:

13:00 — мастер-класс по изготовлению сувенирного мыла и росписи по дереву в технике федоскинской лаковой миниатюрной живописи.
15:00 — мастер-класс по декорированию новогоднего шарика.
17:00 и 18:00 — тематические вечера «Ничто на земле не проходит бесследно…».

В день проведения акции основная экспозиция музея будет открыта для посетителей до 16:30.

Также к акции «Ночь искусств» присоединится курский музей археологии.

По материалам РИА «Курск сегодня»

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Автор: Юлия
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