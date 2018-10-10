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В курской библиотеке откроется выставка, посвященная Альфреду Нобелю

15 октября в библиотеке имени Асеева начнет работу книжная выставка «Альфред Нобель: человек, премия, лауреаты», приуроченная к 185-летию со дня рождения ученого.

Гости выставки смогут узнать подробнее о жизни выдающегося человека, истории возникновения Нобелевской премии, о критериях выбора кандидатов и награждении самых достойных. В экспозиции будут представлены издания о достижениях и жизни ученого, статьи и детские энциклопедии, а также книга о других ученых, ставших лауреатами премии, «Сто великих нобелевских лауреатов» и двухтомная энциклопедия «Лауреаты Нобелевской премии».

Выставка продлится до 31 октября.

По материалам РИА «Курск сегодня».

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Автор: Юлия
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