В Курске откроется выставка 3D-аппликаций

Также художник делает из спичек миниатюрные копии памятников архитектуры. Среди них: островерхие ветряные мельницы, прибрежные маяки, дачные домики, древние часовни и звонницы, избушки на курьих ножках, а также знаменитая неоготическая капелла-усыпальница Людвигсбург в парке Монрепо в бухте Защитной Выборгского залива и дворец-замок «Ласточкино гнездо».

Выставка откроется в 14.00 и продлится до 9 ноября.

По материалам РИА «Курск сегодня».