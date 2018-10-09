В Курске откроется выставка 3D-аппликаций
10 октября в концертно-творческом центре «Звездный» откроется выставка художника-аппликатора из Касторенского района Николая Беликова. В экспозиции будут представлены пейзажи, натюрморты, портреты, фасады старинных особняков, созданные в технике 3D-аппликации.
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Фото: https://Max.kg
Также художник делает из спичек миниатюрные копии памятников архитектуры. Среди них: островерхие ветряные мельницы, прибрежные маяки, дачные домики, древние часовни и звонницы, избушки на курьих ножках, а также знаменитая неоготическая капелла-усыпальница Людвигсбург в парке Монрепо в бухте Защитной Выборгского залива и дворец-замок «Ласточкино гнездо».
Выставка откроется в 14.00 и продлится до 9 ноября.
По материалам РИА «Курск сегодня».
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