В Галерее Дейнеки расскажут о человеке и жизни в картинах Рубенса
Лекция «Человек и жизнь в картинах Рубенса и его фламандских современников» пройдет в рамках фестиваля искусств АРТ-ОКНО и выставки «Радость для всех чувств. Западноевропейский натюрморт XVI–XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа» 4 октября.
Помимо картин гения «золотого» века фламандской художественной школы Питера Пауля Рубенса, здесь можно будет взглянуть на работы его ученика Франса Снейдерса. Он смог представить«мертвую» натуру как большое декоративное искусство. Цикл «Лавок» Снейдерса, принадлежащий Эрмитажу, является вершиной творчества этого художника. Ученик Снейдерса Ян Фейт выступал как мастер лирического натюрморта. Ян Брейгель Бархатный и Даниэль Сегерс принадлежали к числу самых выдающихся художников цветочного натюрморта. В итоге фламандцы сумели предложить свое разнообразие тем, приемов и решений, отличающие их от голландских, испанских или итальянских натюрмортистов.
По материалам Интернет-журнала «Морс»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.