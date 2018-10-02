В Галерее Дейнеки расскажут о человеке и жизни в картинах Рубенса

Помимо картин гения «золотого» века фламандской художественной школы Питера Пауля Рубенса, здесь можно будет взглянуть на работы его ученика Франса Снейдерса. Он смог представить«мертвую» натуру как большое декоративное искусство. Цикл «Лавок» Снейдерса, принадлежащий Эрмитажу, является вершиной творчества этого художника. Ученик Снейдерса Ян Фейт выступал как мастер лирического натюрморта. Ян Брейгель Бархатный и Даниэль Сегерс принадлежали к числу самых выдающихся художников цветочного натюрморта. В итоге фламандцы сумели предложить свое разнообразие тем, приемов и решений, отличающие их от голландских, испанских или итальянских натюрмортистов.

По материалам Интернет-журнала «Морс»