В Курске открылась выставка, посвященная Ивану Тургеневу
С 24 сентября по 7 октября в областной библиотеке имени Асеева будет действовать выставка «Я жизнь посвятил России…», посвященная 200-летию со дня рождения писателя.
Как подчеркнули в библиотеке, дата открытия экспозиции выбрана не случайно. 185 лет назад, в сентябре 1833 года, в возрасте 15 лет, Тургенев поступил на словесный факультет Московского университета. Именно в студенческие годы сформировались литературные вкусы и симпатии молодого Тургенева.
На выставке представлены 150 документов из фонда библиотеки — от редких изданий до шедевров современного типографского искусства. Также гости смогут ознакомиться с прижизненными книгами, дореволюционными материалами, работами времен Великой Отечественной войны, современными публикациями, книгами на иностранных языках.
Особое место на выставке занимают журналы «Современник» за разные годы, в которых писатель в течение 15 лет публиковал все свои произведения, а также журналы «Вестник Европы».
Экспозиция работает на 3-м этаже библиотеки в аванзале с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00. Вход — свободный.
По материалам РИА «Курск сегодня».
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