В Курске открылась выставка, посвященная Ивану Тургеневу

Как подчеркнули в библиотеке, дата открытия экспозиции выбрана не случайно. 185 лет назад, в сентябре 1833 года, в возрасте 15 лет, Тургенев поступил на словесный факультет Московского университета. Именно в студенческие годы сформировались литературные вкусы и симпатии молодого Тургенева.

На выставке представлены 150 документов из фонда библиотеки — от редких изданий до шедевров современного типографского искусства. Также гости смогут ознакомиться с прижизненными книгами, дореволюционными материалами, работами времен Великой Отечественной войны, современными публикациями, книгами на иностранных языках.

Особое место на выставке занимают журналы «Современник» за разные годы, в которых писатель в течение 15 лет публиковал все свои произведения, а также журналы «Вестник Европы».

Экспозиция работает на 3-м этаже библиотеки в аванзале с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00. Вход — свободный.

По материалам РИА «Курск сегодня».