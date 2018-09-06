В Курске откроется выставка работ Валерия Мезенцева

Валерий Мезенцев – курский живописец, дизайнер, член Союза художников России и доцент кафедры художественного проектирования интерьера и декоративно-прикладного искусства КГУ.

В Курске уже не первый раз проводятся его выставки. Нынешняя будет действовать месяц – с 7 сентября по 6 октября с 14:00 до 20:00 ежедневно в выставочном зале «Артмания» (ул. К. Маркса, 14а, 3 этаж).

Подробности по телефону: +7-910-310-00-10.

По материалам KurskTV.ru.