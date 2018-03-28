«Ты только посмотри!»: в Курске проходит «живая» фотовыставка

В фотовыставке приняли участие около 10 фотографов – как профессионалов, так и любителей. Главный и единственный критерий – портретные фотографии людей и животных.

Атмосфера действительно завораживающая. Каждый портрет – как отдельная история прожитой жизни. Не хватит и дня, чтобы полностью насладиться уникальными кадрами и рассмотреть каждую деталь на фото.

Организатор выставки Владлена Зинковка прокомментировала, что сама испытывает большую любовь к фотографиям и захотела поделиться ею с остальным миром.

Выставка будет работать до 30 марта. Спешите видеть!

Текст и фото: Арина Панова.