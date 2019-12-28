Курское городское кафе SAVA проведет серию встреч – от кулинарного мастер-класса от бренд-шефа Егора Соловьева до шоу-торта на Театральной площади.
Новогодние каникулы в SAVA
Мастер-класс «Новогодний кулинарный поединок»
Новогодние каникулы в курском городском кафе SAVA начинаются с нового формата кулинарных встреч с бренд-шефом Егором Соловьевым.
3 января в SAVA пройдет новогодний кулинарный поединок для всех, кто уже успел полюбить кулинарные мастер-классы. Гости приготовят сразу несколько блюд: новогодние щи с белыми грибами и квашеной капустой, карден блю с картофельным штруделем и теплый салат с маринованными грибами. Бренд-шеф, Дед Мороз и Снегурочка определят лучшие блюда и наградят участников.
Записаться на мастер-класс нужно предварительно по телефону 44-61-00. Начало мероприятия – в 14:00.
Стоимость входного билета: 1700 руб.
«Новогодний гриль в SAVA»
С 3 по 5 января с 12:00 SAVA будет угощать гостей специальным гриль-меню и согревающими напитками прямо на свежем воздухе. По пути с одной новогодней елки или «гостей» в другое место празднования можно подкрепиться вкусными мясными блюдами и глинтвейном. Готовит угощение команда SAVA во главе с бренд-шефом Егором Соловьевым.
Мероприятие проводится на площадке перед кафе SAVA.
«Новогодняя история» и «Рождественская сказка»
Оксана Ковалева с тематическим репертуаром композиций для скрипки и Ирина Исаенкова – для саксофона продолжают традицию музыкальных вечеров в городском кафе. 4 и 5 января с 19:00 в уютной атмосфере кафе можно будет продлить новогоднее настроение за вкусными блюдами и напитками или чашкой кофе в компании друзей.
Вход свободный.
«Шоу-торт на Театральной площади»
7 января кафе SAVA поздравит жителей города с Рождеством фигурным тортом-елкой в натуральную величину. Высота готового торта составит 1,8 метра. Посмотреть на создание гастрономического шедевра и попробовать праздничный торт можно будет на площади перед Драмтеатром после 14:00.
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