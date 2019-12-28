Новогодние каникулы в SAVA

Мастер-класс «Новогодний кулинарный поединок»

Новогодние каникулы в курском городском кафе SAVA начинаются с нового формата кулинарных встреч с бренд-шефом Егором Соловьевым.

3 января в SAVA пройдет новогодний кулинарный поединок для всех, кто уже успел полюбить кулинарные мастер-классы. Гости приготовят сразу несколько блюд: новогодние щи с белыми грибами и квашеной капустой, карден блю с картофельным штруделем и теплый салат с маринованными грибами. Бренд-шеф, Дед Мороз и Снегурочка определят лучшие блюда и наградят участников.

Записаться на мастер-класс нужно предварительно по телефону 44-61-00. Начало мероприятия – в 14:00.

Стоимость входного билета: 1700 руб.