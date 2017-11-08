«Очень символичен тот факт, что выставка открывается в Художественном музее имени Василия Сурикова. Василий Иванович был художником-передвижником. «Окна в Россию. Шедевры семи поколений» – серия передвижных выставок, которых в таком масштабе не было уже, наверное, более ста лет, – отмечает арт-директор Института русского реалистического искусства и куратор проекта Надежда Степанова. – Кроме того, проект является наследником 100-летней традиции русского меценатства – компания «Ингосстрах» выступает его организатором и дарит проект жителям России, а история нашего музея и Государственной Третьяковской галереи началась с поддержки меценатов. Мы надеемся на продолжение данной традиции и на открытие новых ярких выставок».



«Мы благодарны компании «Ингосстрах» и Институту русского реалистического искусства за помощь в организации выставок. Хотелось бы отметить, что проект стал важным связующим звеном во взаимодействии государственных и частных институций нашей страны, – комментирует хранитель Государственной Третьяковской галереи Ольга Полянская. – Хочу пожелать всем посетителям выставки приятного просмотра и отличных впечатлений, надеюсь, что она станет для них окном в мир большого искусства».

«Мы хотим выразить огромную благодарность компании «Ингосстрах», сотрудничество с которой выходит далеко за рамки страхового бизнеса и реализовывается в формате таких замечательных проектов, как «Окна в Россию. Шедевры семи поколений». Кроме того, мы выражаем признательность крупнейшим музеям России – Третьяковской галерее и ИРРИ, за предоставление полотен, которые стали настоящим украшением экспозиции, – комментирует директор Красноярского художественного музея им. В.И.Сурикова Владимир Лузан. – Хотелось бы отметить вклад организаторов в создание образовательной составляющей выставки – лекции и мастер-классы от искусствоведов будут интересны всем посетителям выставки, независимо от возраста и уровня знаний в области культуры».