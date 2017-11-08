«Окна в Россию» открылись в Красноярске
Выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений» открылась в художественном музее имени В.И. Сурикова. В торжественной церемонии приняли участие генеральный директор компании «Ингосстрах» Михаил Волков, представители администрации Красноярского края, московские и сибирские искусствоведы.
«Красноярск – важный пункт в географии нашего проекта. Это большая честь – представлять знаменитые шедевры отечественного искусства на родине таких великих деятелей русской культуры, как Василий Суриков и Виктор Астафьев. Мы надеемся, что выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений» станет интересным событием для жителей и гостей города, позволит им более детально погрузиться в историю нашей страны», – комментирует генеральный директор компании «Ингосстрах» Михаил Волков.
«Очень символичен тот факт, что выставка открывается в Художественном музее имени Василия Сурикова. Василий Иванович был художником-передвижником. «Окна в Россию. Шедевры семи поколений» – серия передвижных выставок, которых в таком масштабе не было уже, наверное, более ста лет, – отмечает арт-директор Института русского реалистического искусства и куратор проекта Надежда Степанова. – Кроме того, проект является наследником 100-летней традиции русского меценатства – компания «Ингосстрах» выступает его организатором и дарит проект жителям России, а история нашего музея и Государственной Третьяковской галереи началась с поддержки меценатов. Мы надеемся на продолжение данной традиции и на открытие новых ярких выставок».
«Мы благодарны компании «Ингосстрах» и Институту русского реалистического искусства за помощь в организации выставок. Хотелось бы отметить, что проект стал важным связующим звеном во взаимодействии государственных и частных институций нашей страны, – комментирует хранитель Государственной Третьяковской галереи Ольга Полянская. – Хочу пожелать всем посетителям выставки приятного просмотра и отличных впечатлений, надеюсь, что она станет для них окном в мир большого искусства».
«Мы хотим выразить огромную благодарность компании «Ингосстрах», сотрудничество с которой выходит далеко за рамки страхового бизнеса и реализовывается в формате таких замечательных проектов, как «Окна в Россию. Шедевры семи поколений». Кроме того, мы выражаем признательность крупнейшим музеям России – Третьяковской галерее и ИРРИ, за предоставление полотен, которые стали настоящим украшением экспозиции, – комментирует директор Красноярского художественного музея им. В.И.Сурикова Владимир Лузан. – Хотелось бы отметить вклад организаторов в создание образовательной составляющей выставки – лекции и мастер-классы от искусствоведов будут интересны всем посетителям выставки, независимо от возраста и уровня знаний в области культуры».
Выставка предлагает зрителю отправиться в увлекательное путешествие – открыть окно в Россию. Эта тема – многослойная и интригующая. Окно из века в век, окно в мастерской художника, окно с видами русских пейзажей, окно в новом доме и вид из окна традиционной деревенской избы, вид из окна поезда или автомобиля. Окно как погружение в искусство, в мир художника, в саму живопись. Это ярко продемонстрировано в наших мультимедийных шоу, когда авторы проекта позволяют себе пофантазировать, что могло бы остаться за кадром известных полотен, как могли бы развиваться известные всем со школы сюжеты.
При разработке концепции передвижных выставок особое внимание было уделено искусству XX века, так как этот период вызывает большой интерес. Русская живопись XX века очень точно отражает историю страны. В ней сконцентрировались мысли и чувства людей того времени – тоска по дворянскому быту 1910-х, энтузиазм революционеров 20-х, душевный подъем «оттепели», сомнения и отчаяние периода «застоя», поиски себя в перестроечные 80-е. После распада Советского Союза общество разделилось. Некоторые до сих пор ностальгируют о прошлом, а кто-то стремится познать мир за пределами «железного занавеса». Исключительная живописность участников легендарного Союза художников России, художников России, романтика ОСТа, послевоенный суровый стиль – проект «Окна в Россию» демонстрирует все многообразие стилей и направлений в национальном искусстве XX века.
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