В Красноярск прибыли картины из Третьяковки и ИРРИ
8 ноября 2017 года в Красноярском художественном музее им. В.И.Сурикова начнет работу выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений», где будут представлены 50 произведений из собрания Третьяковской галереи и Института русского реалистического искусства (ИРРИ). Мы побывали на развеске экспозиции.
Выставки «Окна в Россию. Шедевры семи поколений» уже прошли в Калининграде и Нижнем Новгороде. В августе и сентябре в Сочи состоялся показ мультимедийного спектакля «Окна в Россию», созданного по мотивам известных полотен из собраний Третьяковской галереи и Института русского реалистического искусства. В конце октября проект был представлен в Ельцин Центре в Екатеринбурге. В конце ноября еще одна выставка, в состав которой войдут 50 произведений из собрания Третьяковской галереи, откроется во Владивостоке. Также организаторы готовят спецпроекты в Санкт-Петербурге и Москве. «Собака.ru» следит за тем, как художественное турне проходит по России.
В Красноярске будут представлены произведения Александра Дейнеки, Юрия Пименова, Сергея Герасимова, Георгия Нисского, Алексея Грицая, Виктора Попкова, братьев Алексея и Сергея Ткачевых, Георгия Савицкого и многих других. Сейчас они прибыли в музей имени В.И. Сурикова и специалисты бережно распаковывают полотна и размещают их в залах.
На время проведения выставок все предметы экспозиции обеспечены защитой в рамках комплексной программы «Ингосстраха», страховое покрытие предусматривает ответственность за все риски.
«Мы очень рады, что принять нас в Красноярске согласился музей имени В.И. Сурикова. Символично, что выставка пройдет в залах здания музея, где представлено русское и советское искусство XX века, ведь «Окна в России» – как раз об истории нашей страны за последние сто с лишним лет, – рассказывает арт-директор Института русского реалистического искусства и куратор проекта Надежда Степанова.
Мы привезли сюда пятьдесят работ из собраний Института Русского Реалистического Искусства и Третьяковской галереи. Это имена первого ряда, если мы говорим о середине XX века в русском и советском искусстве. В экспозицию войдут и несколько работ из фондов принимающего музея, и это отличный повод и способ познакомить аудиторию с теми сокровищами, которыми он обладает.
В каждом городе мы делаем уникальную выставку, и Красноярск — не исключение. Мы сделали специальную застройку. Изначально вытянутый и длинный зал мы разбили на несколько «комнат», объеденных своеобразными окнами. Работы разделены по жанровому принципу — в одной из комнат вы можете увидеть портреты, во второй — пейзажи, в третей — заглянуть в мастерскую художника и т.д.
Красноярск один из важнейших городов для нас — с одной стороны, это город-миллионик с большой культурной традицией, родина Астафьева и Сурикова. Но с другой — сюда не так часто доезжают выставки (по крайней мере, в художественные музеи), потому что сюда действительно очень сложно и дорого вести оригинальные работы.
«Окна в Россию» — просветительский проект. Мы подготовили обширную образовательную программу — лекции от специалистов Третьяковской галереи и музея имени Сурикова, а так же мастер-классы для всей семьи. Также, как и вход на выставку, участие в образовательных мероприятиях — бесплатно. Но т.к. мы ограничены в количестве мест мы просим наших гостей зарегистрироваться заранее на сайте 70.ingos.ru.
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