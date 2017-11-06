Выставки «Окна в Россию. Шедевры семи поколений» уже прошли в Калининграде и Нижнем Новгороде. В августе и сентябре в Сочи состоялся показ мультимедийного спектакля «Окна в Россию», созданного по мотивам известных полотен из собраний Третьяковской галереи и Института русского реалистического искусства. В конце октября проект был представлен в Ельцин Центре в Екатеринбурге. В конце ноября еще одна выставка, в состав которой войдут 50 произведений из собрания Третьяковской галереи, откроется во Владивостоке. Также организаторы готовят спецпроекты в Санкт-Петербурге и Москве. «Собака.ru» следит за тем, как художественное турне проходит по России.

В Красноярске будут представлены произведения Александра Дейнеки, Юрия Пименова, Сергея Герасимова, Георгия Нисского, Алексея Грицая, Виктора Попкова, братьев Алексея и Сергея Ткачевых, Георгия Савицкого и многих других. Сейчас они прибыли в музей имени В.И. Сурикова и специалисты бережно распаковывают полотна и размещают их в залах.

На время проведения выставок все предметы экспозиции обеспечены защитой в рамках комплексной программы «Ингосстраха», страховое покрытие предусматривает ответственность за все риски.