Презентация нового IQOS 3 DUOS в Краснодаре

IQOS 3 DUOS можно использовать два сеанса подряд без подзарядки.

Как и во всех устройствах IQOS, в новом девайсе используется HeatControl™ — технология, разработанная в Швейцарии.

Весной 2019 года Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) подтвердило возможность продажи IQOS на территории США. Первый магазин IQOS в США открылся 4 октября 2019 в городе Атланта, штат Джорджия.

Презентация новой модели инновационной системы нагревания прошла в фирменном магазине IQOS в ТРК «СБС Мегамолл». Совсем недавно, 14 ноября, в Краснодаре открылся и второй бутик бренда — на втором этаже в ТЦ «Галерея». Посетителей ждет широкий выбор аксессуаров для IQOS, а также комфортная лаунж-зона, где можно протестировать девайс.

На презентации Александр Маленков обсудил с гостями, как технологии меняют наш мир. Так как Александр — писатель и журналист, одной из главных тем дискуссии стала актуальность печатных газет и журналов:

«Я сам страшно люблю читать настоящие журналы, но их время прошло. О чем речь, если люди сегодня даже адрес сайта в поисковую строку браузера вбивают крайне редко. У всех есть социальные сети, которые дублируют контент с сайтов, оттуда нам гораздо легче перейти по ссылке. Меня постоянно спрашивают, не боюсь ли я, что сама профессия журналиста под угрозой из-за того, что алгоритмы научились генерировать контент. По-моему, когда речь идет о прогнозе погоды или результатах спортивного матча, где автору не нужно быть Львом Толстым, то это вполне логично. Алгоритму действительно под силу сгенерировать несколько предложений по правилам русского языка. И людям, которые работали на подобной новостной ленте, приходится не сладко. Но если говорить о написании творческого материала, где может присутствовать оценка, литературный стиль или анализ, то до этого системе очень далеко».

По мнению Маленкова, одна из главных задач IT сегодня — создать алгоритм, способный говорить и мыслить как человек.