В бутике IQOS в ТРК «СБС Мегамолл» прошел public talk* с участием известного писателя и журналиста Александра Маленкова. Александр рассказал о роли инноваций в современном мире и ответил на вопросы гостей. На мероприятии также представили новое устройство IQOS 3 DUOS.
Презентация нового IQOS 3 DUOS в Краснодаре
- IQOS 3 DUOS можно использовать два сеанса подряд без подзарядки.
- Как и во всех устройствах IQOS, в новом девайсе используется HeatControl™ — технология, разработанная в Швейцарии.
- Весной 2019 года Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) подтвердило возможность продажи IQOS на территории США. Первый магазин IQOS в США открылся 4 октября 2019 в городе Атланта, штат Джорджия.
Презентация новой модели инновационной системы нагревания прошла в фирменном магазине IQOS в ТРК «СБС Мегамолл». Совсем недавно, 14 ноября, в Краснодаре открылся и второй бутик бренда — на втором этаже в ТЦ «Галерея». Посетителей ждет широкий выбор аксессуаров для IQOS, а также комфортная лаунж-зона, где можно протестировать девайс.
На презентации Александр Маленков обсудил с гостями, как технологии меняют наш мир. Так как Александр — писатель и журналист, одной из главных тем дискуссии стала актуальность печатных газет и журналов:
«Я сам страшно люблю читать настоящие журналы, но их время прошло. О чем речь, если люди сегодня даже адрес сайта в поисковую строку браузера вбивают крайне редко. У всех есть социальные сети, которые дублируют контент с сайтов, оттуда нам гораздо легче перейти по ссылке. Меня постоянно спрашивают, не боюсь ли я, что сама профессия журналиста под угрозой из-за того, что алгоритмы научились генерировать контент. По-моему, когда речь идет о прогнозе погоды или результатах спортивного матча, где автору не нужно быть Львом Толстым, то это вполне логично. Алгоритму действительно под силу сгенерировать несколько предложений по правилам русского языка. И людям, которые работали на подобной новостной ленте, приходится не сладко. Но если говорить о написании творческого материала, где может присутствовать оценка, литературный стиль или анализ, то до этого системе очень далеко».
По мнению Маленкова, одна из главных задач IT сегодня — создать алгоритм, способный говорить и мыслить как человек.
Осенняя новинка от компании Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) — воплощение элегантности и технологий. Один из главных принципов работы ФМИ — строгий научный подход. В научно-исследовательских центрах в Швейцарии и Сингапуре работают более 400 специалистов и ученых из разных областей науки. Они используют только новейшее оборудование и методики. Кроме того, компания следит и за независимыми исследованиями — они также могут помочь в изучении бездымных продуктов.
Так в новой системе нагревания гармонично соединилось все лучшее от IQOS 3 и последние технологии, разработанные учеными ФМИ. Благодаря обновленному держателю стало возможным использовать IQOS 3 DUOS два сеанса подряд без подзарядки. Рекордно** быстрая зарядка держателя до первого сеанса также стала еще одним преимуществом нового устройства.
IQOS 3 DUOS — это зарядное устройство и держатель в стандартной комплектации. Его отличает продуманный, эргономичный дизайн. Девайс приятно держать в руке, а дверца с магнитным механизмом легко открывается и закрывается. Устройство оснащено дополнительным светодиодным индикатором — уровень зарядки аккумулятора легко можно увидеть в любое время суток.
Как и во всех устройствах IQOS, в IQOS 3 DUOS используется HeatControl™ — технология, разработанная в Швейцарии. Она позволяет контролировать температуру нагревания до 350°С — такой температуры достаточно, чтобы раскрыть все вкусовые качества. Аэрозоль, который образуется при использовании IQOS, оставляет меньше неприятного запаха.
Модель представлена в пяти благородных цветах: белом, черном, синем, золотом и в эксклюзивном терракотовом. Последний оттенок — в ограниченном выпуске. Терракотовый цвет уникален тем, что в нем одновременно соединяются выжженный красный, солнечный оранжевый и сдержанный коричневый. Все это создает ощущение теплоты и естественности. Это цвет черепичных крыш средиземноморского города на закате и осенних листьев, цвет спокойной уверенности и солнечного света.
*public talk — публичное обсуждение
**по сравнению с предыдущими версиями IQOS
Не исключает риски
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