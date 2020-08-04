Раскрываем все карты: собрали самые актуальные формы джинсов, которые обязательно должны быть в вашем летнем гардеробе
Деним — на стол
С порезами по бокам
Чем выше талия и шире джинсы — тем лучше. За ролевой моделью обращаемся к Maison Margiela и Хейли Бибер.
Экстраширокие
Бояться утонуть в них не стоит. Если надеть с ними босоножки на каблуке, то ваши ноги будут самыми длинными в городе.
На низкой талии
К счастью или к сожалению, но вместе с модой на 2000-е возвращается тренд на низкую посадку. Выбираем джинсы бойфренды на низкой талии и носим с майкой-алкоголичкой.
С разрезами спереди
Лайфхак: разрез внизу спереди визуально удлиняет ногу и делает щиколотку тоньше.
Фото: архивы пресс-служб
Текст: Алиса Мурри
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