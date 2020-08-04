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Деним — на стол

Раскрываем все карты: собрали самые актуальные формы джинсов, которые обязательно должны быть в вашем летнем гардеробе

С порезами по бокам

Чем выше талия и шире джинсы — тем лучше. За ролевой моделью обращаемся к Maison Margiela и Хейли Бибер.

  • Хейли Бибер

     

  • Джинсы Maison Margiela

    ЦУМ, Москва, ул. Петровка, 2, тел. 8 495 933 73 00

Экстраширокие 

Бояться утонуть в них не стоит. Если надеть с ними босоножки на каблуке, то ваши ноги будут самыми длинными в городе.

  • Off-White, осень-зима — 2020/2021

    ЦУМ, Москва, ул. Петровка, 2, тел. 8 495 933 73 00 

     

  • Джинсы Citizens of Humanity

     

На низкой талии

К счастью или к сожалению, но вместе с модой на 2000-е возвращается тренд на низкую посадку. Выбираем джинсы бойфренды на низкой талии и носим с майкой-алкоголичкой.

  • Бритни Спирс. 2004 год 

     

  • Джинсы Loewe х Paula`s Ibiza

    ЦУМ, Москва, ул. Петровка, 2, тел. 8 495 933 73 00

С разрезами спереди

Лайфхак: разрез внизу спереди визуально удлиняет ногу и делает щиколотку тоньше.

Фото: архивы пресс-служб

Текст: Алиса Мурри

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