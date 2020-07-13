Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос

Профильный вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что к 2026 году 5 млн семей смогут получить жилье. Президент посчитал это возможным и призвал «ставить перед собой амбициозные цели».

Напомним, что в связи с коронавирусом в России была запущена программа льготной ипотеки под 6,5%. Она распространяется только на новое жилье.