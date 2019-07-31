Самые душевные летние кафе и места для пикников

В сердце Кубани пришло знойное лето. Краснодарцы и гости краевого центра потянулись поближе к набережной реки с одноименным названием. Сезон веранд и пикников открыт, и мы собрали для вас список мест, где не скучно будет провести самые жаркие месяцы. Спойлер: большинство локаций находятся на открытом воздухе, ведь в такое чудесное время никак нельзя пренебрегать хорошей погодой!

Зеленые парки Парк имени 30-летия Победы Парки — нестареющая классика! Главная зеленая зона нашего города раскинулась прямо рядом с набережной. Это Парк на Затоне, старейшее место отдыха горожан. Здесь легко можно потеряться на целый день: аттракционы, площадка для пейнтбола, много зелени и очень красивая набережная рядом. В парке даже устроили уголок для желающих приготовить барбекю — там можно арендовать беседку и мангал для пикника в хорошей компании. Не волнуйтесь, дым будет только от костра – предложите своим совершеннолетним друзьям, которые не могут отказаться от своих старых привычек, взять с собой IQOS. Эта система нагревания табака не оставляет дыма и пепла, а аэрозоль IQOS выделяет меньше запаха. На пикнике есть место только аромату свежеприготовленных мясных изысков!

Важно: не исключает риски

Парк у стадиона ФК «Краснодар» Парк с невероятной архитектурой, посмотреть на который приезжают со всей России. Конечно, не советуем там устраивать пикник, но по парку вполне можно погулять со стаканом освежающего лимонада и сделать несколько оригинальных фотографий для инстаграма!

Кафе с верандами Ресторан «СтанЪ» В жару всегда тянет посидеть в тени и поближе к воде, поэтому заведения, расположенные на набережной, летом не пустуют. «СтанЪ» отличается не только удачным расположением, но и аутентичным интерьером кубанской станицы. Все залы и террасы ресторана оформлены богато, «по-купечески». Открытых площадок для уютного летнего отдыха в нем несколько: «Цветочная» утопает в зелени; белоснежная «Казачья пристань» смотрит прямо на Затон; «Центральная» — с тентами под открытым небом. Меню изобилует традиционными кубанскими разносолами. Бар-ресторан Most Изюминка «Моста» — шикарный вид с верхней открытой веранды на панораму реки и ажурную дугу моста Поцелуев. Стоит прийти сюда вечером, чтобы просто насладиться потрясающим видом сияющего огнями города с бокалом чудесного кубанского вина.

Resto Club — Ибица в центре Краснодара С противоположной стороны моста Поцелуев, у самого края Затона, расположен трехуровневый ресторан Resto Club. Владельцам удалось идеально совместить в одном месте ресторан, площадку для вечеринок и пляжную террасу под открытым небом для расслабленного отдыха (прямо в центре мегаполиса, заметим). Если хотите попробовать самые модные коктейли — вам сюда. «Коралловые бусы» — вид с крыши В центре города, на берегу реки Кубань находится еще один потрясающе красивый и атмосферный ресторан. В трехэтажном особняке с затейливым кружевным декором есть два варианта расположиться на открытом воздухе — летняя веранда и огромная терраса на крыше.