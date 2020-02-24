Ресторан "Кувшин" - открытие ресторанного комплекса

22 февраля ярославский ресторанный комплекс «Кувшин» стал еще больше! Открыли свои двери два новых зала караоке.

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Программа была насыщенной- развлекательная шоу-программа, зажигательные танцы, розыгрыш подарков, тест-драйв караоке от специальных гостей «Голос Кремля» Денис Вертунов и Вова Радионов. На протяжению всего вечера гостей развлекали ведущие Юля Тихомирова и Эмиль Абасов. Никого не оставили равнодушными вкуснейшие грузинские блюда от шеф-повара.

Партнеры вечера:

- СИМ Ярославль

- Музей новой хронологии

- ООО "Пролетарий"

- Ателье цветов Славы Диваевой.