

Привет! У нас для тебя две новости. И обе хорошие.

Первая - если ты читаешь это, значит, ты знаешь толк в хороших СМИ. Вторая – Собака.ру завоевывает мир. Санкт-Петербург, Казань, Новороссийск, Нижний-Новгород, Крым. 20 регионов, 20 крупных городов, 20 разных историй. И теперь к этому списку добавилась еще одна. Собака.ру добралась до «Золотого Кольца». Ярославль-Кострома-Иваново – теперь нас объединяют еще три города.



Для нас важно быть в курсе всего, что происходит в городе, мире моды, шоу-бизнеса, искусства.

Мы одни из первых узнаем новости. Мы – постоянные гости светских мероприятий. Мы открываем таланты и знакомим вас с новыми людьми. Собака.ру – это не просто информационный портал. Собака.ру – это то, чего тебе не хватало: острота высказываний, лаконичность мыслей и точность выражений, приправленные яркими, порой даже слишком, фотографиями. Хотя слово «слишком» не про нас. То, что для других «слишком» - для нас норма. Мы всегда на уровень выше. И этот уровень мы обязательно покажем. Оставайся с нами, читай нас, будь на волне вместе с нами! Мы уверены, что в Собака.ру ты влюбишься с первых строчек.