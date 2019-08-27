В Ярославской области развивают площадки для автодомов

В Ярославской области развивают караванинг. Для путешественников на автодомах вскоре обустроят площадку в Мышкинском районе у деревни Поводнево. Она будет выполнена в этностиле и вместит 20 машин.

Помимо Мышкинского района, отдохнуть, припарковав свой автодом, можно в Ярославском районе и Переславском городском округе. Каждый год таким образом в регион приезжают 200 автомобилей.

– Кемпинг для караванеров – это практически отдельный город, в котором его жители могут получить максимум комфорта, начиная от места для стоянки автодома с подключением к электричеству и газу и заканчивая магазинами, ресторанами, спортивными площадками и развлекательными мероприятиями, – приводит слова директора областного департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова сообщество Visit Yaroslavia.

Путешествуют на автодомах в основном в Европе и США – там инфраструктура для них особенно развита. Это может быть конкретный автомобиль или прицеп.