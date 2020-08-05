Первый рейс Авиакомпании Аэрофлот по маршруту Москва (Шереметьево) - Ярославль был осуществлен 2 августа. Ранее программа была заявление на 2 июня, но из-за ограничительных мер в регионах принято было решение перенести старт полетов.
Авиакомпания Аэрофлот открывает программу полетов из Ярославля
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Фото: simpleflying.com
«Сотрудничество с крупнейшим Российским авиаперевозчиком позволит жителям Ярославского региона и ближайших областей совершать с комфортом трансферные перелеты по всей стране и зарубеж, благодаря широкой маршрутной сети Аэрофлота, которая насчитывает более 140 направлений.» - прокомментировал генеральный директор Ярославского аэропорта Евгений Садилов.
Авиаперелеты будут выполняться на Воздушном судне типа SSJ-100, компоновка воздушного судна включает в себя Экономический и бизнес классы.
Рейсы будут выполняться пять раз в неделю в будни по следующему расписанию:
- Шереметьево — Ярославль вылет 21:05, прилет 21:55
- Ярославль - Шереметьево вылет 06:40, прилет 07:30
АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2019 году Аэрофлот перевёз 37,2 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 60,7 млн.
Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium
Аэрофлот обладает рейтингом «четыре звезды» от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы», а также завоевал рейтинг «пять звёзд» от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
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