Авиакомпания Аэрофлот открывает программу полетов из Ярославля

«Сотрудничество с крупнейшим Российским авиаперевозчиком позволит жителям Ярославского региона и ближайших областей совершать с комфортом трансферные перелеты по всей стране и зарубеж, благодаря широкой маршрутной сети Аэрофлота, которая насчитывает более 140 направлений.» - прокомментировал генеральный директор Ярославского аэропорта Евгений Садилов.

Авиаперелеты будут выполняться на Воздушном судне типа SSJ-100, компоновка воздушного судна включает в себя Экономический и бизнес классы.

Рейсы будут выполняться пять раз в неделю в будни по следующему расписанию:

- Шереметьево — Ярославль вылет 21:05, прилет 21:55

- Ярославль - Шереметьево вылет 06:40, прилет 07:30

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2019 году Аэрофлот перевёз 37,2 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 60,7 млн.

Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium

Аэрофлот обладает рейтингом «четыре звезды» от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы», а также завоевал рейтинг «пять звёзд» от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.