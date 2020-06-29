Аэропорт Туношна возобновляет авиасообщение с Санкт-Петербургом с 1 июля

Начиная с 1 июля, авиакомпания «S7 Airlines» возобновляет рейсы по маршруту Санкт-Петербург – Ярославль – Санкт-Петербург по следующему расписанию:

Понедельник/ Среда/ Пятница:

S7 6005 Санкт-Петербург 16:20 – Ярославль 17:40

S7 6006 Ярославль 18:30 – Санкт-Петербург 19:50

В целях безопасности пассажиров и для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на всех рейсах предусмотрено обязательное пользование средствами индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) в самолете.