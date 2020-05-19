Возобновлены полеты из Ярославля в Казань



С 19 мая возобновлено авиасообщение между Ярославлем и Казанью. Рейсы выполняются авиакомпанией «ЮВТ АЭРО».

Максим Авдеев заместитель председателя Правительства Ярославской области – Мы поэтапно запускаем летную программу аэропорта, которая была временно приостановлена в связи с распространением коронавирусной инфекции. В летний период планируется возобновление полетов в Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Краснодар. По каждому направлению об открытии рейсов будем сообщать дополнительно.



Полеты в столицу Татарстана будут осуществляться по вторникам и четвергам. Время в пути составит чуть больше часа.

В целях безопасности пассажиров и для предотвращения распространения коронавируса на всех рейсах, выполняемых авиакомпанией, при нахождении в самолете предусмотрено обязательное использование средств индивидуальной защиты: масок, респираторов и перчаток.



