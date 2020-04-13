Ласточка "Кострома-Москва" проходит тестовые рейсы

Из источников областной администрации было известно, что власти Костромской области в прошлом году вели активные переговоры с РЖД о запуске скоростной электрички. Губернатор Сергей Ситников несколько раз по этому поводу ездил в Москву, убеждая, что «Ласточка» будет востребована костромичами и нужна региону.

Теперь скоростной поезд Кострома-Москва проходит тестовые испытания. Пробный рейс был в начале апреля. Сейчас все данные испытаний находятся на стадии анализа.

Напомним, «Ласточки» запущены по маршрутам Ярославль-Москва, Владимир-Москва, несколько лет назад запустили скоростной поезд Иваново-Москва, хотя часть пути до Иваново даже не электрофицирована. Поезд Кострома-Москва сейчас идет 6 часов.

Как комментировали в прошлом году представители РЖД, сложности с запуском «Ласточки» были связаны с участком железной дороги Ярославль-Кострома – его надо переделывать.