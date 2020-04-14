Дилерский центр «Кострома-Лада-Сервис» успешно прошёл проверку представителями местных органов власти на предмет соблюдения санитарно-гигиенических правил
В "Кострома-Лада-Сервис" все чисто
Как стало известно редакции "СОБАКА.RU", «Кострома-Лада-Сервис» стал одним из первых дилерских центров LADA, кто успешно прошёл проверку представителями местных органов власти совместно с правоохранительными органами на предмет соблюдения санитарно-гигиенических правил в сфере продажи запасных частей и сервисного обслуживания автомобилей.
Все компании , которым губернатор Сергей Ситников разрешил работать в режиме изоляции, сейчас обязаны строго соблюдать все санитарные правила. В «Кострома-Лада-Сервис» проверяющие пришли сегодня.
Первые, на кого обратила внимание комиссия – сотрудники компании. Все они обеспечены средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками, дезинфекторами.
В ходе проверки не выявлено ни одного нарушения, в частности в дилерском центре соблюдаются все предписанные стандарты: нанесение разметки и соблюдения социального дистанцирования, обеспечение антисептическими средствами и масками, соблюдение пропускного режима всех сотрудников дилерского центра и ежедневные замеры температуры тела, ведение журналов проверки, периодичная обработка помещений, доставка сотрудников, наличие столовой и графиков приёма пищи, численностью сотрудников, работающих удаленно, а также были проверены информационные стенды и ознакомление сотрудников с инструкциями.
Олег Баринов
Директор дилерского центра «Кострома-Лада-Сервис»
"Наш дилерский центр следует Указу Президента Российской Федерации и распоряжениям региональных властей, и мы с командой делаем всё возможное, чтобы не только клиенты, но и сотрудники были защищены. Мы делаем это осознанно, потому что понимаем, как важно соблюдать все меры предосторожности"
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