В "Кострома-Лада-Сервис" все чисто

Как стало известно редакции "СОБАКА.RU", «Кострома-Лада-Сервис» стал одним из первых дилерских центров LADA, кто успешно прошёл проверку представителями местных органов власти совместно с правоохранительными органами на предмет соблюдения санитарно-гигиенических правил в сфере продажи запасных частей и сервисного обслуживания автомобилей.

Все компании , которым губернатор Сергей Ситников разрешил работать в режиме изоляции, сейчас обязаны строго соблюдать все санитарные правила. В «Кострома-Лада-Сервис» проверяющие пришли сегодня.

Первые, на кого обратила внимание комиссия – сотрудники компании. Все они обеспечены средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками, дезинфекторами.

В ходе проверки не выявлено ни одного нарушения, в частности в дилерском центре соблюдаются все предписанные стандарты: нанесение разметки и соблюдения социального дистанцирования, обеспечение антисептическими средствами и масками, соблюдение пропускного режима всех сотрудников дилерского центра и ежедневные замеры температуры тела, ведение журналов проверки, периодичная обработка помещений, доставка сотрудников, наличие столовой и графиков приёма пищи, численностью сотрудников, работающих удаленно, а также были проверены информационные стенды и ознакомление сотрудников с инструкциями.