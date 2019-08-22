Эксперт рассказала, как правильно выбрать мороженое

Редакция «Собака.ru» вместе с нутрициологом – специалистом, изучающим состав продуктов, приходя к выводам, насколько они вредны или полезны для здоровья – провела контрольную закупку мороженого. Выяснилось, чем меньше в нем компонентов – тем оно лучше. Кроме того, специалист считает, что не обращать внимание на описания состава – сегодня опрометчиво.

Мороженое – летний охлаждающий десерт, перед которым трудно устоять в жаркие дни. В составе мороженого – молоко и сливки. В них, в свою очередь, содержится аминокислота триптофан, благодаря которой в организме человека вырабатывается гормон радости и счастья – серотонин. Есть натуральное мороженное не только можно, но и нужно тем, кто часто простужается. Это будет своеобразным закаливанием – отличный способ профилактики лор-заболеваний, рассказывает нутрициолог Анна Лисенкова, выступившая в роли эксперта «Собака.ru». По словам Анны, в мороженом три основных компонента – как раз молоко (сливки, сливочное масло), сахар, а также фрукты (ягоды, орехи). Молочные компоненты обогащают организм кальцием – в одном стакане пломбира содержится 11% его суточной нормы. Фрукты и ягоды – богаты витаминами. Так как мороженое холодный продукт, витамины в нем практически не теряют своих свойств. В большей степени из витаминов присутствует витамин C, который делает кожу человека упругой, ровной, и увлажненной, поскольку участвует в синтезе эластина и коллагена.

Но как выбрать мороженое? Эксперимент начался с контрольной закупки в одном из киосков на Волжской набережной в Ярославле. Мы попросили продать нам все, что популярно у гуляющих вдоль самой длинной реки Европы. Начали с пломбира. Первое, на что стоит обратить внимание – внешний вид. Цвет должен быть «сливочный», структура – однородной и без комков. Мороженое должно плотно прилегать к стенкам вафельного стаканчика, иначе в пустотах могут образоваться сторонние и нежелательные микрофлоры. О качестве вафельного стаканчика свидетельствует его хруст. Кроме того, он не должен быть мягким и влажным. Мороженое из Рыбинска «Локомотив» визуальный осмотр прошло успешно, а костромское «Караваево» и нижегородский «Настоящий пломбир» вызвали очевидные нарекания.

При детальном рассмотрении этикеток распространенных марок пломбира и эскимо, купленных в киоске, мы увидели примерно схожий состав. Но некоторые производители имеют ряд преимуществ на фоне других. Важно, чтобы количество компонентов было указано в процентном соотношении, а все, даже самые незначительные добавки, были честно, не обобщенно прописаны и имели на этикетке свои имена. Встречается, что в составе обозначены «загустители и ароматизаторы», а какие именно не указано. Это является неприятной хитростью производителя. Отдавать предпочтение такому мороженому не стоит. Из наших экземпляров только пломбир «Караваево» ответил требованиям и получил оценку выше, чем остальные.

Производители удешевляют состав мороженного, добавляя в него молочную сыворотку вместо молока. Сыворотка является отходным продуктом молочного производства, в ней намного меньше питательных веществ. Абсолютно точно в мороженном не должно быть растительных жиров (например, рапсового или пальмового масел) – иначе произойдет нерастворимое соединение с кальцием, которое и выведет элемент из организма человека. Во фруктовом льде должно быть только три компонента: вода, сахар, фрукты или фруктовый сок. – Главное, на что стоит обратить внимание при выборе любого мороженого – количество компонентов. Их должно быть как можно меньше, – говорит нутрициолог Анна Лисенкова.

Чтобы пополнить коллекцию тестовых образцов, отправились в один из магазинов здорового питания – в поисках минимального количества запятых после слова «состав». Но и здесь, как оказалось, стоит проявить бдительность. Например, эскимо «Избенка» мало чем отличается от аналогов в уличном киоске.

А вот бельгийский шоколад, протеиновое шоколадное мороженое и клубничный пломбир из козьего молока с логотипом «ВкусВилл» можно ставить в пример, уверена Анна. В их составе 4-5 компонентов, все натуральные. Тому доказательство и срок годности, который существенно меньше, чем у всех остальных взятых на экспертную пробу десертов. Минус – выше цена. Да и купить их можно не на каждом шагу.

Напоследок поговорили с нутрициологом Анной Лисенковой о том, как правильно вести себя при виде желанных продуктов на полках магазинов. – Стоит ли обращать внимание на состав? Или можно спокойно жить, не зная, что написано мелкими буквами на обороте? – Считаю, что, живя в 21 веке, нельзя не смотреть на состав. Нужно обязательно разбираться в качестве и понимать, что ты покупаешь. Не стоит доверять рекламе, сообщающей о полезности продукта. Ведь в составе часто могут оказаться и вредные компоненты. Мы – это то, что мы едим. Еда является основной формой ухода за собой изнутри. Это важнее, чем красивая одежда или украшения. – В нашем тесте состав эскимо вызвал сомнения. Если его съесть, что будет? – Если есть его каждый день не по одному разу, то это, безусловно, повлияет на состояние здоровья. Если им побаловать себя раз в неделю или месяц, и при этом соблюдать правильное полноценное питание, то никакое эскимо не станет причиной сильных негативных последствий.

– В целом, если пристально следить за составом продуктов, покупая все самое правильное, как можно ощутить, что это положительно влияет на качество жизни? – Знакомо ли вам такое состояние, как хроническая усталость? Частые простудные заболевания, вызванные снижением иммунитета? Лишний вес? Аллергия? Проблемы с кожей? Проблемы с кишечником? Аутоиммунные заболевания? Гормональные сбои? Сонливость, недостаток энергии? Да и сам сон неполноценный? Все это очень сильно зависит от питания. Как только человек начнет следить за качеством продуктов, сбалансирует питание по соотношению белков, жиров и углеводов, исключит из рациона откровенно вредные продукты, он сразу сможет ощутить бодрость, легкость, прилив сил и энергии. Это будет заметно – ощутимо внутреннее и даже в самые короткие сроки отразится в зеркале. При хорошем питании организм запустит программу самоочищения, улучшатся основные показатели здоровья. Попробуйте на себе! – Есть мнение, что качественные продукты стоят дорого. Это так? Получается, не все могут позволить себе прилив сил и энергии? – Нет, это заблуждение. Питаться правильно и полезно можно, обладая любым бюджетом. Для этого нужно лишь чуть больше интересоваться этой темой и обладать чуть большей информацией. Правильное питание, которое способно сделать человека здоровым, активным, счастливым, привести его к отличной физической форме, имеет всего несколько простых правил. Каждый человек, если захочет, может вписать их в свой образ жизни: Соблюдать баланс белков, жиров и углеводов. Это дает гармоничную работу всех систем организма, энергетический подъем, красоту и тонус тела.

Строго три (максимум четыре) приема пищи в день. Желательно, в одно и то же время. Частые приемы пищи истощают поджелудочную железу и, как следствие, приводят к инсулинорезистентности.

Распределение суточной калорийности в верном соотношении. Завтрак и обед – полноценные, питательные и обильные (максимальное количество килокалорий), ужин – относительно легкий. Это правило создаст гармонию в питании на целый день и позволит избежать неконтролируемого голода в вечернее время.

Минимизация вредных продуктов питания. Исключить все вредное нельзя, а снизить их поступление – можно легко. Очень подробно я делюсь этой информацией в своем проекте «Через трени к мечтам». Проект представляет собой четырехнедельный марафон для общей группы участников с теорией и практикой по физическим упражнениям и основам правильного разнообразного вкусного питания. Даю меню на каждый день с легкими рецептами. Кстати, старт новой группы 2 сентября. Присоединяйтесь: instagram.com/annalisenkova__.