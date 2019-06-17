Стало известно, сколько в Костроме врачей и больниц

На каждые 10 тысяч человек в Костромской области – 38 врачей. Такие данные за 2018 год сегодня опубликовал Костромастат. Согласно исследованию, в регионе – 42 больницы на 6,1 тысячи коек и 148 поликлиник, которые за день могут посещать почти 18 тысяч человек.

В Костромской области 2,4 тысячи врачей. Больше всего терапевтов – 26,1%, хирургов – 11,3%, а также педиатров – 10,1%. Средних медицинских работников в три раза больше – в основном это медсестры и фельдшеры.