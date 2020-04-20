Татьяна Копнина: "Мы поставили перед собой цель - защитить наших врачей"

Предприятие ООО «ППО «ОРБИТА» с 40-летней историей, широко известное как Orby, с приходом коронавиуса в Россию, не останавливало работу ни на один день, и включено в перечень компаний с непрерывным производством, обеспечивающих население товарами первой необходимости.

С появлением спроса на средства защиты, которые сейчас в дефиците в большинстве областей РФ, часть мощностей предприятия были направлены на пошив масок. Сначала запустили производство дизайнерских масок для привычной целевой аудитории компании, а далее взяли заказы на производство марлевых масок для обеспечения области.

В период пандемии предприятие перешло на производство масок – как марлевых, так и дизайнерских. Марлевые маски производятся под заказ муниципальной аптечной базы, предоставленный администрацией области для загрузки швей работой в период всеобщего карантина. Дизайнерский маски пользуются спросом у постоянных покупателей продукции предприятия, имеют фирменный стиль и размерную сетку - маски меньшего размера для удобного использования подростками и детьми, которые являются целевой аудиторией Orby.

На сегодняшний день костромская компания производит 25 тысяч масок в день и собирается увеличить до 35 тысяч.