Еще в недавнем времени костромская компания Orby отшивала модную детскую одежду, а сегодня полностью переориентировала производство и выпускает защитные костюмы для медиков и маски.
Татьяна Копнина: "Мы поставили перед собой цель - защитить наших врачей"
Предприятие ООО «ППО «ОРБИТА» с 40-летней историей, широко известное как Orby, с приходом коронавиуса в Россию, не останавливало работу ни на один день, и включено в перечень компаний с непрерывным производством, обеспечивающих население товарами первой необходимости.
С появлением спроса на средства защиты, которые сейчас в дефиците в большинстве областей РФ, часть мощностей предприятия были направлены на пошив масок. Сначала запустили производство дизайнерских масок для привычной целевой аудитории компании, а далее взяли заказы на производство марлевых масок для обеспечения области.
В период пандемии предприятие перешло на производство масок – как марлевых, так и дизайнерских. Марлевые маски производятся под заказ муниципальной аптечной базы, предоставленный администрацией области для загрузки швей работой в период всеобщего карантина. Дизайнерский маски пользуются спросом у постоянных покупателей продукции предприятия, имеют фирменный стиль и размерную сетку - маски меньшего размера для удобного использования подростками и детьми, которые являются целевой аудиторией Orby.
На сегодняшний день костромская компания производит 25 тысяч масок в день и собирается увеличить до 35 тысяч.
Татьяна Копнина
Генеральный директор компании Orby
"Большинство сотрудников Orby – коренные костромичи, а флагманская фабрика – это одно из крупнейших предприятий в Костромской области. Убедившись лично, что медики в больницах выходят на работу в период пандемии в обычных врачебных халатах, что противочумные костюмы в области не просто в дефиците – их невозможно достать, мы поставили перед собой цель: защитить наших врачей!"
При активной поддержке администрации Костромской области в конце марта руководство Orby собрали экспертную группу для разработки противочумных костюмов. В команду вошли эксперты компании, опытные врачи эпидемиологи и инфекционисты, профессионалы из Военной академии радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), которые не понаслышке знают о новой инфекции – их коллеги сейчас спасают Италию. К слову, медики оказались самыми внимательными заказчиками и самыми строгими критиками. Новость о каждом новом пациенте с Covid-19 заставляла работать быстрее. Работали командой: по безопасности материалов и швов – с военными химиками, по практичности в ежедневной работе и удобству – с группой врачей.
В результате, был разработан комбинезон, который, в отличие от халатов, накидок и раздельных костюмов, обеспечивает 100% защиту с головы до ног. По мнению эпидемиологов и инфекционистов, только в цельно изолирующей конструкции врач может быть в безопасности, заходя в бокс к зараженному. Чтобы обеспечить требование военных химиков о герметичности стыков на лодыжках и кистях рук, в этих областях в костюме добавлен двойной верх и разработана уникальная технология изолирующего шва.
Прочные ткани с современными пропитками позволяют комбинезону выдержать минимум 10 циклов дезинфекции. Кроме того, были протестированы и проработаны все возможные варианты дезинфекции, не только соответствующие санитарными нормам, но и такие, которые можно выполнять в реалиях обычных российских больниц.
Готовый комплект одежды, в который входит комбинезон, нарукавники и бахилы, с общего одобрения получил название «Здоровье» и прошел успешно все испытания. Уже получено регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, которое подтверждает, что медицинское изделие одобрено и допущено к применению. На сегодняшний день компания выпускает в день 5000 комплектов, что позволяет обеспечить защитными костюмами «Здоровье» не только врачей Костромской области, но и других регионов, где наблюдается острый дефицит средств индивидуальной защиты.
Первый канал уже отреагировал и 19 апреля в новостях разместил информацию о компании Orby
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