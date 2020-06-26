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Сарафаны, с чем и как носить?

Fashion-стилист и  редактор отдела моды журнала "Кострома-Ярославль-Иваново.СОБАКА.RU" Виктория Зайцева выбрала самые актуальные модели сарафанов для жаркого лета

Сарафан это, пожалуй, один из самых удобных элементов летнего гардероба из серии «надела и пошла». Интересные модели сарафанов в карусели.

Актуально:

  • Стоит присмотреться к сарафанам изо льна. 
  • В тренде мелкий цветочный принт.
  • Длина может быть любая от мини до макси.
  • Крой от полу-прилегающего до очень свободного в стиле бохо.
  • Актуальны модели с кружевом ришелье. Разрезы на одну или обе ноги тоже никто не отменял.⠀

Как носить, чтобы выглядеть современно:

  • Носим с босоножками в минималистичном стиле с квадратным носом, с сандалям в спортивном или натуральном стиле, с кроссовками на увеличенной подошве, с казаками будет очень симпатично.
  • Сарафаны отлично будут сочетаться с джинсовыми круртками и косухами.
  • С легкими без подкладки хлопковыми тренчами.
  • С сумками из соломы или рафии, сумками - ведрами.
  • И, конечно, же c современными стильными украшениями.
     
ЖуковаЛВ,
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