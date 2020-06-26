Fashion-стилист и редактор отдела моды журнала "Кострома-Ярославль-Иваново.СОБАКА.RU" Виктория Зайцева выбрала самые актуальные модели сарафанов для жаркого лета
Сарафаны, с чем и как носить?
Сарафан это, пожалуй, один из самых удобных элементов летнего гардероба из серии «надела и пошла». Интересные модели сарафанов в карусели.
Актуально:
- Стоит присмотреться к сарафанам изо льна.
- В тренде мелкий цветочный принт.
- Длина может быть любая от мини до макси.
- Крой от полу-прилегающего до очень свободного в стиле бохо.
- Актуальны модели с кружевом ришелье. Разрезы на одну или обе ноги тоже никто не отменял.⠀
Как носить, чтобы выглядеть современно:
- Носим с босоножками в минималистичном стиле с квадратным носом, с сандалям в спортивном или натуральном стиле, с кроссовками на увеличенной подошве, с казаками будет очень симпатично.
- Сарафаны отлично будут сочетаться с джинсовыми круртками и косухами.
- С легкими без подкладки хлопковыми тренчами.
- С сумками из соломы или рафии, сумками - ведрами.
- И, конечно, же c современными стильными украшениями.
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