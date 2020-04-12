В это непростое время больше всего страдает малый и средний бизнес. Пока правительство пытается принимать меры по поддержке этого сегмента экономики, каждый собственник стремиться сохранить свое дело и подстраивается под сложившуюся ситуацию.
Костромской дизайнер Анастасия Барсукова запустила серийное производство масок
Не исключением стала и Анастасия Барсукова. Имя Анастасии известно далеко за пределами Костромской области - ее дизайнерские изделия носят светские львицы и первые модницы столицы и других крупных городов. К примеру, в прошлом году она подарила на день рождения пальто дочке Филиппа Киркорова.
И вот теперь, в разгар пандемии коронавируса, Анастасия, пытаясь сохранить свой бизнес, умело переориентировала производство на массовый выпуск защитных масок. К слову, маски не медицинского назначения, а очень даже "гламурные" - неоновые цвета, вышивки, наклейки, кошачьи мордашки, в общем, есть все, чтобы вы сохранили свою индивидуальность. Маски помогут вам меньше трогать лицо, а значит и уменьшить риск подхватить вирус.
Первые партии масок уже раскупили через московские модные бутики, которые также продолжают работать онлайн, на смотря ни что.
Коллеги Первого канала сняли сюжет под названием КТО КАК МОЖЕТ, в котором рассказали о представителях малого и среднего бизнеса, пытающихся сохранить рабочие места, а также умудряющихся заниматься волонтерством.
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