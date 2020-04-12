Костромской дизайнер Анастасия Барсукова запустила серийное производство масок

Не исключением стала и Анастасия Барсукова. Имя Анастасии известно далеко за пределами Костромской области - ее дизайнерские изделия носят светские львицы и первые модницы столицы и других крупных городов. К примеру, в прошлом году она подарила на день рождения пальто дочке Филиппа Киркорова.

И вот теперь, в разгар пандемии коронавируса, Анастасия, пытаясь сохранить свой бизнес, умело переориентировала производство на массовый выпуск защитных масок. К слову, маски не медицинского назначения, а очень даже "гламурные" - неоновые цвета, вышивки, наклейки, кошачьи мордашки, в общем, есть все, чтобы вы сохранили свою индивидуальность. Маски помогут вам меньше трогать лицо, а значит и уменьшить риск подхватить вирус.

Первые партии масок уже раскупили через московские модные бутики, которые также продолжают работать онлайн, на смотря ни что.