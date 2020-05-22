В Волковском театре грядут перемены

Сергей Пускепалис рассказал о планах, которые в разной мере нарушил коронавирус. Из позитивного — в Волковском театре надеются провести традиционный фестиваль и даже порадовать премьерами. Но это — позже. Сейчас вся труппа уходит на каникулы, а здание готовят к ремонту.

Сергей Пускепалис Художественный руководитель Волковскго театра "Ремонт все-таки будет. Будем делать гребенку [то есть менять расстановку кресел], менять сами кресла и в партере, и в ложах, и на галерке. Мы ведем работу в том ключе, чтобы максимально приблизиться к историческому облику зрительного зала, его «разности». Ложа — одни зрители, партер и галерка — другие. Это стоит денег, это — престиж и все, что связано с театром и с праздником, который с ним связан. Все будет красиво и максимально приближено к тому мероприятию, которое мы предлагаем"

Кстати, туалеты в Волковском театре тоже претерпят изменения. Правда, не классовые. Дамскую комнату планируют сделать больше.

— Хочется, чтобы и в этом секторе зрителям было комфортно, — сказал Сергей Пускепалис.