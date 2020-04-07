Оставайся дома – тренируйся с Yamaguchi

Как быть, если у вас нет комплекса упражнений и вы впервые задумались о необходимости фитнес-нагрузок во время вынужденного карантина? На сайте есть ссылка на приложение с тренировками от легендарного тренера Игоря Кима – оно поможет подобрать необходимый уровень нагрузки и оптимальный комплекс упражнений.

Что, если вы совсем не разбираетесь в тренировках и хотите просто купить беговую дорожку, чтобы сбрасывать калории и держать себя в тонусе, пока нельзя выходить из дома? На сайте есть ролик с обзором дорожек, который поможет подобрать идеальную модель по стоимости, размерам и уровню нагрузки.