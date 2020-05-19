Организаторы фестиваля «Летчикфест» объявили о том, что свое участие подтвердила группа Shortparis

Минувшей осенью Shortparis была признана «группой года», одержав победу в трех категориях по решению жюри престижной премии Jager MusicAwards 2019. Ее называют самой интересной группой и авангардом новой эпохи российской музыки. Свой программный хит «Страшно» музыканты Shortparis с успехом представили в эфире «Вечернего Урганта» на Первом канале. «Афиша Daily» написала, что команда «каждый раз демонстрирует новые стороны парадоксального, почти коллажного творчества на стыке театрального перформанса, авант-попа и экспериментальной музыки».

Творческое ядро группы сформировалось в нулевые годы на юге Западной Сибири, в Новокузнецке Кемеровской области. Будущие создатели Shortparis – вокалист Николай Комягин, мультиинструменталист Александр Ионин и барабанщик Павел Лесников – уже там играли вместе в составе англоязычной инди-рок-группы Fools On Time Square. В 2010 году троица перебралась в Санкт-Петербург, где к ней присоединились еще один барабанщик и перкуссионист Данила Холодков и гитарист/клавишник Александр Гальянов – в виде этого квинтета Shortparis существует последние шесть лет. В активе группы три полноформатных альбома, шесть клипов и участие в культовом фильме Кирилла Серебренникова «Лето».

«Летчикфест» пройдет с 7 по 9 августа на территории экофермы «Джао ДА!ЧА» в Ярославской области. Ранее уже сообщалось, что на фестивале выступят более тридцати артистов, среди которых Lumen, Noize MC, Найк Борзов, Дельфин, Uma2rman, SunSay, «Пилот», «Кирпичи», «Аффинаж», Louna, Anacondaz, «Тараканы!», «Слот», «Мельница», 7Б, Billy’s Band, Сергей Бобунец, а также «Машина времени», ДДТ и другие герои отечественной рок-сцены.

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