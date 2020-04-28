Хедлайнер фестиваля прошлого года — петербургская рок-группа «Сплин» — снова примет участие в «Летчикфесте» в 2020 году



Группа, основанная Александром Васильевым в 1994-м, и сейчас является самой популярной из существующих российских рок-команд по показателям различных стриминговых платформ и СМИ. В этом году музыканты вновь приедут на фестиваль, чтобы представить публике новую концертную программу и исполнить проверенные временем хиты.



Фестиваль пройдет с 7 по 9 августа 2020 года на территории экофермы «Джао ДА!ЧА» в Ярославской области. Ранее уже сообщалось, что на фестивале выступят более тридцати артистов, среди которых Lumen, Noize MC, Найк Борзов, Дельфин, Uma2rman, «Аффинаж», Louna, Anacondaz, «Тараканы!», «Слот», «Мельница», 7Б, Billy’s Band, Сергей Бобунец, а также «Машина времени», ДДТ и другие герои отечественной рок-сцены.

В апреле организаторы фестиваля запустили флешмоб #летчикдома!», результаты которого будут известны уже 30 апреля.



Билеты можно приобрести на официальном сайте фестиваля.



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