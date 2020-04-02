Фестиваль «Лётчикфест» пройдет в соответствии с заявленными датами

Организаторы ежегодного семейного музыкального фестиваля «Лётчикфест», который должен пройти с 7 по 9 августа на территории экофермы «Джао ДА!ЧА» под Переславлем-Залесским в Ярославской области, сделали заявление в связи с эпидемией коронавируса.

«В свете последних событий, мы хотели бы дать вам четкую позицию о проведении «Лётчикфест 2020», - объясняют организаторы. - На текущий момент нет никаких причин для переноса или отмены фестиваля. Мы уверены, что к августу ситуация разрешится и мы увидимся с вами, как и планируем, на фестивальном поле. В случае, если ограничения на массовые мероприятия сохранятся, мы сделаем все, чтобы защитить здоровье наших зрителей, и по необходимости скорректируем даты проведения фестиваля. При отмене фестиваля мы гарантируем возврат средств в полном объеме.

В числе участников «ЛётчикФеста» на сегодняшний день заявлены: Lumen, «Машина времени», ДДТ, Дельфин, Uma2rman, «Тараканы!», НАИВ, Элизиум, «7Б», «Рок-привет», «Гудтаймс», Сергей Бобунец. Всего лайн-ап фестиваля будет включать около 30 коллективов.

Приобрести билеты можно у билетных операторов и на официальном сайте фестиваля.

Детям до 12 лет вход бесплатный.

«ЛётчикФест» на Facebook

«ЛётчикФест» ВКонтакте

«ЛётчикФест» в Instagram