Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» пройдет с 25 по 30 июня

Оргкомитет XIV МКФ им. Андрея Тарковского «Зеркало» объявил даты проведения фестиваля: с 25 по 30 июня этого года форум состоится в новом онлайн формате. Полная программа фильмов фестиваля будет доступна эксклюзивно в интернет-кинотеатре TVZAVR. Помимо доступа к кинолентам онлайн-кинотеатр также будет вести live-трансляции интервью с создателями и участниками картин. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Ивановской области.

Сергей Бодров Кинорежиссер, президент фестиваля «Зеркало» «Решиться на проведение «Зеркала» во время пандемии нам было очень непросто, все-таки кинофестиваль - это проектор и экран, люди в зале, возможность живого общения, новых и удивительных встреч. Проведение фестиваля онлайн лишает нас очень многого из того, к чему мы все привыкли. Но зато оно же дает и несколько преимуществ. В частности, мы можем из Ивановской земли распространить влияние авторского кинематографа, освященного именем Тарковского, далеко за её пределы: фильмы нашей программы смогут увидеть в любом городе России. А ивановцы смогут посмотреть лучшие новинки авторского кинематографа не только в онлайн-кинотеатре, но и местному телевидению. Всё это вместе значительно увеличит зрительский охват «Зеркала». А главное, ивановцы не будут в этом году лишены уже ставшего традицией праздника кино - в эти трудные времена важно не только думать о безопасности, но и о настроении и эмоциональном состоянии - своём и своих близких. Когда мы смотрим и обсуждаем кино – мы понимаем что-то про себя и своё место в этом мире, чувствуем, что мы не одиноки, находим единомышленников - так было всегда, и обязательно будет и в этом году»

Как рассказали организаторы, несмотря на то, что показы фильмов не состоятся в кинозалах, фестиваль сохранит все свои ключевые элементы - кинопрограммы, торжественные церемонии открытия и закрытия, обсуждения фильмов с их создателями, образовательные программы, фестивальные газету, каталог и мерч. Церемонии мероприятия тоже пройдут онлайн, а их ведущими станут актер и режиссер Алексей Агранович и актриса Ксения Раппопорт.

Жители Ивановской области смогут увидеть большую часть программы на местном телеканале «Барс» бесплатно. Полная программа фестиваля будет доступна для зрителей по всей России на специальной странице интернет-кинотеатра TVZAVR. Часть фильмов программы будет доступна для бесплатного просмотра. На премьерные показы необходимо будет приобрести билет.

На платформе TVZAVR будут созданы виртуальные кинозалы, которые названы по именам городов Ивановской области: «Иваново», «Шуя», «Плес» и так далее. Премьерный зал кинофестиваля - «Юрьевец» - назван в честь города детства Андрея Тарковского. Зрители смогут смотреть фильмы не только на компьютерах, но также на мобильных устройствах и смарт-ТВ.

Фестиваль «Зеркало» одним из первых в мире создаст полноценную фестивальную онлайн-студию. Ежедневно в прямом эфире будут проходить Q&A сессии, творческие встречи и тематические вечера. Добавится и несколько уникальных форматов, например, ночное онлайн-кафе, где гости фестиваля будут говорить о кино в прямом эфире. Во всех событиях зрители смогут принять участие.

Неотъемлемой частью кинофестиваля «Зеркало» за последние годы стали кампусы - документального кино и анимации. В этом году они тоже пройдут в формате «онлайн». Но это не поменяет сути кампусов как важных социальных проектов. Подростки из городов Ивановской области в течение двух недель пройдут весь путь создания анимационного фильма, а молодые режиссеры городов Поволжья сделают свой первый документальный проект под кураторством режиссеров Ольги Привольновой и Дины Бариновой. Участие в кампусах бесплатное, предполагается конкурсный отбор заявок. Подробности - yunost.online

Конкурсная программа фестиваля традиционно будет состоять из российских премьер авторских игровых фильмов со всего света. Основу программы составят фильмы-участники фестивалей в Роттердаме, Локарно, Таллине, фестиваля Сандэнс и других. Во внеконкурсной программе также состоятся многочисленные премьерные показы.

В жюри МКФ «Зеркало» в этом году вошли:

Фред Келеман, режиссер, оператор, сценарист, театральный постановщик (Германия). В качестве режиссера получил четыре премии Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ). Является оператором фильмов таких выдающихся режиссеров как Бела Тарр («По венгерской равнине», «Человек из Лондона», «Туринская лошадь»), Рудольф Томе («Видимое и невидимое»), Гарин Торосян («Время камней») и др.

Ведущий преподаватель Московской школы нового кино, Немецкой академии кино и телевидения DFFB и film.factory Белы Тарра в Сараево.

Ольга Сутулова, актриса (Россия)

Актриса театра и кино. В фильмографии Ольги более 50 картин, среди которых - «Зал ожидания», «Контракт со смертью», «Кино про кино», «Ленинград», «Нирвана», «Тесные врата», «Про любоff», «Бомба», «Сын», «Троцкий», «Снег и пепел», «Содержанки», «Бендер», «Последний министр» и др.

Алена Шумакова, кинокритик (Испания)

Закончила Государственный Университет г.Урбино, работала в Болонской Синематеке. С 2002 года работает в качестве отборщика кино стран бывшего СССР и Восточной Европы на различных фестивалях (Альпеадрия в Триесте, Венецианский Кинофестиваль, Римский Кинофестиваль, МКФ в Пекине, МКФ в Пиньяо), курировала многочисленные ретроспективы в Италии и за рубежом. Сотрудничает с театральными фестивалями и коллективами, продолжает переводческую деятельность (премии за перевод «Кислорода» И.Вырыпаева, премия Фонда Ельцина за перевод и кураторство книги А.Сокурова «В центре океана»). В настоящее время является отборщиком фильмов для программы Двухнедельник режиссеров Каннского фестиваля.

Лина Чаплин, режиссер (Израиль)

Лина и Слава Чаплин (1932-2013) - классики израильского кинематографа. Вместе с мужем и самостоятельно Лина сняла более десяти документальных и художественных фильмов, многие из которых были отмечены на международных фестивалях: документальные «Натива» (2003) и «Иоель, Израиль и пашкивили» (2006), а также игровые фильмы «Труба в Долине» и «Было или не было». За свои художественные картины Лина была удостоена премии Израильской Академией ОФИР.

Имя пятого члена жюри будет объявлено дополнительно.

«Международный конкурс фестиваля «Зеркало» традиционно представляет коллекцию авторских кинопроизведений, аккумулирующую в себе новейшие тренды. Нынешний конкурс – не исключение, несмотря на особые условия его проведения. Фильмы из Европы, Азии, Америки наполнены социальными, экологическими и феминистскими мотивами, но ещё более привлекают режиссерскими поисками острых и необычных художественных форм», - рассказал программный директор МКФ «Зеркало» Андрей Плахов.