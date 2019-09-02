На Волковском фестивале сыграют спектакль для одного зрителя

Спектакль «Орфей не придет» будет идти в Ярославле несколько дней в рамках Международного Волковского фестиваля. Каждый променад, а именно так современный формат называют организаторы, рассчитан на одного зрителя.

«Орфей не придет» развернется в городском пространстве. По задумке, зритель покупает билет и приходит в определенное время к нужному месту. Задействованы в спектакле артисты самого Волковского театра, а создана работа на основе проекта Фестиваля независимых театров «ЦЕНТР».

Международный Волковский фестиваль пройдет с 23 по 29 сентября. Всего в афише – десять спектаклей. Откроет форум Пермский театр оперы и балета им. Чайковского, ставший в этом году лауреатом Премии Правительства России имени Федора Волкова. Коллектив представит «Балеты Михаила Фокина».