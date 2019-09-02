На Волковском фестивале сыграют спектакль для одного зрителя
Спектакль «Орфей не придет» будет идти в Ярославле несколько дней в рамках Международного Волковского фестиваля. Каждый променад, а именно так современный формат называют организаторы, рассчитан на одного зрителя.
-
«Орфей не придет». Фото: сайт Волковского театра
«Орфей не придет» развернется в городском пространстве. По задумке, зритель покупает билет и приходит в определенное время к нужному месту. Задействованы в спектакле артисты самого Волковского театра, а создана работа на основе проекта Фестиваля независимых театров «ЦЕНТР».
Международный Волковский фестиваль пройдет с 23 по 29 сентября. Всего в афише – десять спектаклей. Откроет форум Пермский театр оперы и балета им. Чайковского, ставший в этом году лауреатом Премии Правительства России имени Федора Волкова. Коллектив представит «Балеты Михаила Фокина».
Из других примечательных наименований – спектакль МХТ им. Чехова «Сережа». В его основе два крупных произведения – «Анна Каренина» Льва Толстого, а также «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана. Режиссер – Дмитрий Крымов.
-
«Сережа». Фото: сайт Волковского театра
Будет и «Бойцовский клуб». Алтайский молодежный театр инсценирует знаменитый роман Чака Поланика. История рассказывается через пластику. Кроме того, на камерной сцене – «Федор Волков», работа созданная «Театром.doc» и Театром сторителлинга Константина Кожевникова. Это расследование по мотивам жизни и смерти легендарного артиста.
-
«Бойцовский клуб». Фото: сайт Волковского театра
В конце фестивальной недели зрителей ждет спектакль «Близкие друзья» по повести Евгения Водолазкина. На сцене Санкт-Петербургского Театра юного зрителя имени Брянцева его поставила Елизавета Бондарь, выпустившая ранее в Ярославле «Пилораму плюс».
-
«Близкие друзья». Фото: сайт Волковского театра
Привезут свои спектакли и зарубежные театры. Эстонский R.A.A.A.M расскажет на камерной сцене о человеческом достоинстве и свободе. Для этого используют синхронный перевод. Эстетский кукольный спектакль La Méridienne покажет театр из Ниццы.
-
«Беженец». Фото: сайт Волковского театра
Международный Волковский фестиваль в этот раз станет юбилейным – двадцатым по счету. Ранее «Собака.ru» рассказывала, что недавно новым художественным руководителем театра им. Волкова стал Сергей Пускепалис. Этому предшествовала смена власти – коллектив попросил уволить директора Алексея Туркалова, что и сделал в итоге Министр культуры Владимир Мединский. Свой пост, но уже добровольно, покинул и уже бывший худрук Евгений Марчелли.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.