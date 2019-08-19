Что говорят в театре им. Волкова о предстоящей работе с новым худруком Сергеем Пускепалисом
Сегодня коллективу Волковского театра представили нового художественного руководителя – Сергея Пускепалиса. В зрительном зале собрались актеры и сотрудники.
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Фото: страница Максима Авдеева во «Вконтакте»
Пускепалис сказал, что переедет жить в Ярославль. Внутри театра для него важна атмосфера доброжелательности, так как театр – «дело веселое и ответственное». Он положительно оценил то наследство, которое ему досталось от прошлого худрука – Евгения Марчелли. Отметил, что будет «отвечать за все» – судя по всему, и за выбор нового директора.
В разговоре с «Собака.ru» народный артист России Валерий Кириллов сообщил, что ожидания от работы с Сергеем Пускепалисом самые оптимистичные.
– Он очень грамотно все сформулировал в своей концепции. Это вывод театра на новый виток развития. Тесное взаимодействие с городом, областью. Мы не должны отрываться от своего статуса, но следует понимать, какими задачами мы обличены. Нужно точно чувствовать задачу региона – со всеми туристическими тропами и воспитанием нового зрителя. Для этого будет создан подростковый клуб. Конечно, это и работа с первыми режиссерами нашей страны и зарубежья, – поделился мнением Валерий Кириллов.
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Валерий Кириллов в спектакле «Шесть Персонажей в поисках автора». Фото: Татьяна Кучарина
Также Кириллов отметил, что сегодня уже прошли выборы членов художественного совета. Предстоит Пускепалису разобраться со всеми творческими договоренностями, которые были достигнуты предыдущим руководством. Говорил новый худрук и о том, что незанятых актеров в труппе не будет. Театр, согласно концепции Пускепалиса, должен присутствовать и на сценах, и в фойе, и в выездных вариантах.
На встречу прибыли заместитель Министра культуры России Николай Овсиенко, а также заместитель Председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев – они и представили Сергея Пускепалиса коллективу.
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Фото: страница Максима Авдеева во «Вконтакте»
Напомним, «Собака.ru» рассказывала, что в июле в Волковском театре случился скандал. Актеры, сотрудники и художественный руководитель Евгений Марчелли потребовали увольнения назначенного этой зимой директора – Алексея Туркалова. Вскоре Министр культуры Владимир Мединский освободил его от должности со словами: «Так управлять театром нельзя». В тот же день Ярославль покинул и Марчелли, но уже написав заявление по собственному желанию.
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Коллектив театра в футболках с портретом Евгения Марчелли
О назначении Сергея Пускепалиса новым художественным руководителем «Собака.ru» писала еще в середине июля. После Министерство культуры организовало конкурс на эту должность. В итоге Пускепалис и победил, представив, по мнению экспертного жюри, лучшую концепцию развития Волковского театра.
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