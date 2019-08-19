Что говорят в театре им. Волкова о предстоящей работе с новым худруком Сергеем Пускепалисом

Пускепалис сказал, что переедет жить в Ярославль. Внутри театра для него важна атмосфера доброжелательности, так как театр – «дело веселое и ответственное». Он положительно оценил то наследство, которое ему досталось от прошлого худрука – Евгения Марчелли. Отметил, что будет «отвечать за все» – судя по всему, и за выбор нового директора.

В разговоре с «Собака.ru» народный артист России Валерий Кириллов сообщил, что ожидания от работы с Сергеем Пускепалисом самые оптимистичные.